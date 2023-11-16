Öğrencilere ipucu olacak sorular

Soruları Uğur Okulları Ortaokul Bölüm Başkanları değerlendirdi:Türkçe: Sorular orta ve kolay düzeyde hazırlanmıştır. Klasik tarzda, bilgiyi ölçen kazanım sorularına da yer verilmiştir. Görselli sorularda, görsel tamamlayıcı unsur olarak kullanılmış, görsel üzerinden soru sorgulanmamıştır.Sorular kısa ve orta uzunluktadır.Matematik: Sorular kısa, öz ve temel işlem becerileri beklentilerinde yoğunlaşmıştır. Öğrencilerin yorum yetenekleri ayırt edici olacaktır.Sadelikle birlikte işlem becerilerinin de oldukça önemli olduğu, zorluk dereceleri açısından daha ılımlı sorular yayımlanmıştır.Fen Bilimleri: Sorular görsellerle desteklenmiştir. Bazı sorularının kazanım odaklı olduğunu, bazılarının ise verilen görseli yorumlama üzerine kurgulandığını söyleyebiliriz. Sorularda günlük yaşamdan örneklere de yer verilmiştir.Sosyal Bilgiler: Sorular MEB müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır. Paragraflarda alıntı metne yer verildiği görülmektedir. Genel olarak metni yorumlamaya, çıkarımda bulunmaya yönelik paragraflardan oluşmaktadır. Öğrencinin var olan bilgisini ölçmeyi sağlayan sorular vardır. Sorularda kavramlara da yer verilmiştir.İngilizce: Kelime sorusunda çıkarım yapılarak ve okuduğunu anlayarak cevap bulunabilir. Bir adet diyalog tamamlama sorusuna yer verilmiştir. Bu soru diyalog içerisinde verilen bilgiler ve yanındaki tablodaki bilgilere dikkat ederek çözebileceğimiz iki aşamalı bir sorudur.Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: Beceri temelli sorular sorularak öğrencilerin akıl yürütmesi ve bilişsel yeteneklerini ön plana çıkarması istenmiştir.