Öğrencilere meslek testi

Millî Eğitim Bakanlığı, Bilim ve Sanat Merkezleri'nde (BİLSEM) öğrenci seçiminde kullanılan yabancı menşeli zekâ testlerinin yerine yerli ve millî bir ölçme sistemi geliştirdi. Türk akademisyen ve bilim insanlarıyla geliştirilen Mesleğe Yöneltme Testleri ile öğrenciler hangi mesleğe yatkın olduğunu öğrenecek. Envanterler, ortaokul öğrencilerinin liseye geçiş sürecinde, lise öğrencilerinin de program tercihlerinin belirlenmesinde kullanılacak. Öğrenciler, söz konusu envanterleri Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen https://meslekirehberlik.meb.gov.tr/ internet sitesi üzerinden cevaplayacak. Öğrencilerin cevaplarına yönelik sonuç bilgileri, okul rehber öğretmeni/psikolojik danışmanı tarafından değerlendirilecek, mesleki rehberlik kapsamında yerleştirme ve yönlendirme hizmetleri sunulacak.

