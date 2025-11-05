Öğrencilere müjde: Beslenme desteği genişletildi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, bakanlığa bağlı yurtlarda kalan öğrenciler için önemli bir adım attı. Öğrencilerin kahvaltı ve akşam yemeği için destek kapsamı genişletildi. Buna göre, devlet yurtlarında kalan öğrencilere her gün beslenme yardımı sağlanacak. Şehit yakını, gazi çocuğu ve devlet koruması altındaki öğrenciler ise ek beslenme yardımından yararlanabilecek. Yardım tutarı her öğretim yılı başında Bakanlık tarafından bütçe imkânlarına göre belirlenecek. Beslenme desteği yurtların açık olduğu her gün uygulanacak, yaz döneminde nöbetçi yurtlarda kalan öğrenciler bu yardımdan faydalanamayacak. Kahvaltı yardımı kantinlerde, akşam yemeği desteği ise yemekhanelerde geçerli olacak. Yardım nakit olarak değil, elektronik sistem üzerinden tanımlanacak. Yurt ücreti ve güvence bedeli alınmadan barınan şehit yakınları, gaziler, gazi çocukları, anne ve babası vefat etmiş öğrenciler ile devlet koruması altındaki gençler, ek beslenme yardımından faydalanacak. Bu destek, öğrencilerin yurtta kaldıkları süre boyunca sürecek. Ödemeler, öğrencilerin kullandığı tutarlar üzerinden işletmecilere ayda bir kez aktarılacak.