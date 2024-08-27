Öğrencilere ulaşım desteği sürecek

Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması için hayata geçirilen ulaşım desteğinin 2024-2025 eğitim-öğretim yılında da devam edeceğini duyurdu. Göktaş, ulaşım desteği ile ailesinden farklı bir ilde eğitim gören ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerinin şehirlerarası ulaşım giderlerine destek olduklarını bildirdi. Bugüne kadar 100 binden fazla öğrencinin ulaşım desteğinden yararlandığını ifade eden Göktaş, "Öğrencilerimize vereceğimiz desteğin üst limit tutarı tek yön için 1250 TL olurken, şu ana kadar yaklaşık 60.8 milyon lira kaynağı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na aktardık" dedi.