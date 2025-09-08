Öğrencilere yeni meslekler öğretilecek

Hükümet, işgücü piyasasını güçlendirip çağın gerekliklerine uygun yeni mesleklere eleman yetiştirmek için yeni yol haritası belirledi. Yeni Orta Vadeli Program'a göre mesleki ve teknik eğitim, teknolojik gelişmeler, stratejik öncelikler doğrultusunda yenilenecek. Eğitimin tüm kademelerinde müfredat ve altyapı dijital dönüşüme yönelik geliştirilecek. Savunma sanayii, yapay zekâ, siber güvenlik, enerji, madencilik ile uzak teknolojileri gibi nitelikli insan kaynağı ihtiyacı olan stratejik alanlarda işgücü yetiştirmeye yönelik yurtdışı lisansüstü eğitim desteklenecek. Mesleki ve teknik eğitim müfredatı özel sektörle işbirliği içerisinde güncellenecek.

YENİ MESLEKLER ANLATILACAK

Erken yaşlarda bireylerin yeteneklerinin keşfedilerek bilim, teknoloji, mesleki kariyer alanlarında uygun kabiliyetleri geliştirebileceği alanlara yönlendirilmesini sağlayacak programlar geliştirilecek. Böylelikle öğrenciler kendilerine uygun mesleklere yönlendirilecek.

ELEMAN AÇIĞI GİDERİLECEK

Temininde güçlük çekilen meslek ve yetkinliklerin arzı artırılacak, nitelikli ara eleman açığı giderilecek. Mesleki ve teknik ortaöğretim ve yükseköğretim mezunlarına yönelik mezun takip sistemi oluşturulacak.