Öğrencileri Kıbrıs Araba Müzesi’ne hayran kaldılar

YDÜ'nün Eczacılık ve Hemşirelik fakültelerinin yeni öğrencileri, Kıbrıs Araba Müzesi'nin sahip olduğu zengin otomobil koleksiyonunun yanı sıra çeşitli makina parçalarından yapılan oyuncaklar, maket araba koleksiyonu ve pedallı arabaları da görme imkanı buldu. Öğrenciler, Batman ve transformers figürleri, gemi maketleri ve daha pek çok eseri gezerken eğlenceli saatler geçirdi.

Müzede sergilenen 200'e yakın klasik ve spor otomobillerle bol bol fotoğraf çeken öğrenciler, Formula 1'in iki efsane pilotu Alman Michael Schumacher ve Brezilyalı Ayrton Senna'nın hiperrealist silikon heykelleriyle de yakından ilgilendi. İlgi odağında olan arabalardan biri ise 120 yaşındaki 1903 Model Crestmobil Model oldu.

Kıbrıs Araba Müzesi'ni ziyaret eden öğrenciler gezi sonrasında izlenimlerini de paylaştı. Nathan C. Enemiu, en çok spor arabaların ilgisini çektiğini dile getirirken, gezinin arkadaşlarıyla sosyalleşmesi açısından da faydalı bulduğunu söyledi. Enemiu, "Bu kadar eski araçların hala çok iyi durumda olması beni çok etkiledi. Öğrencilerin müzeleri ziyaret etmesi derste olmak kadar faydalı" dedi.