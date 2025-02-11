Öğrencileri LGS’de nasıl sorular bekliyor?

Milli Eğitim Bakanlığı'nca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava hazırlık yapan öğrencilerin çalışmalarına destek sağlamak amacıyla ikinci örnek sorular ve çözümleri yayımlandı. Gerçek sınavda nasıl sorular çıkabileceğine yönelik önemli bir ipucu niteliği taşıyan örnek soruları Bilfen Ortaokulları Bölüm Başkanları, SABAH'a değerlendirdi, kalan sürede nasıl bir çalışma yapılması gerektiğini de ders ders şöyle anlattı:



10'UNCU ÜNİTEDEN İLK SORU

İNGİLİZCE

Öğrencilerin kelime bilgisi ve okuduğunu anlama becerilerine odaklanılmış. Ayrıca, iki örnek soru görsel ağırlıklı olup bu sorular aracılığıyla öğrencilerin görsel okuma ve değerlendirme becerileri ölçülmüş. Özellikle, LGS'de daha önce hiç soru sorulmamış olan 10'uncu üniteye yönelik hazırlanan soruda çevre duyarlılığıyla ilgili kelimelere yer verilmesi dikkat çekmiştir.

FEN BİLİMLERİ

Sorularda fen bilimleri dersinin olmazsa olmazı deney düzeneklerine fazlaca yer verildiğini görmekteyiz. Öğrencilerimizin birinci döneme ait varsa konu eksiklerini tamamlamaları ve yeni öğrenilen konuları günlük olarak tekrar etmeleri çok önemli. Soruların geçmiş yıllarda yapılan sınavlarda olduğu gibi yine deney, grafik ve yorum ağırlıklı olacağını öngörmekteyiz. Örnek soruların ve geçmiş yıllarda çıkmış sınav sorularının çözülmesi çok önemli.

DİN KÜLTÜRÜ

Her üniteden yayımlanan örnek sorular geçen sene yayımlanan sorularla benzerlik gösteriyor. 8'inci sınıf müfredatına eksiksiz hâkim olun. Konuları pekiştirmek için belirli aralıklarla tekrar yapın. Sürekli ve planlı bir çalışma alışkanlığı edinmek, bilginin kalıcılığını artırır. Sorulara, müfredat çerçevesinde, mantıklı ve analitik bir bakış açısıyla yaklaşın. Unutmayın, muhakeme gücünü ölçen sorular yalnızca ezber değil, kavrayış da gerektirir.

MATEMATİK

Bu sene geçen senelerdeki sınav kurgusundan çok daha farklı bir senaryo beklemesek de bazı farklılıklar olabileceğini gözlemliyoruz. Mesela sınav tarihinin 15 Haziran olarak açıklanması sebebi ile geçen senelere göre öğrencilerin sorumlu olacağı kazanım sayısında bir artış olacağını düşünüyoruz. Soru zorluk seviyesi dağılımlarının geçen senelerdeki gibi olmasını bekliyoruz. Bu anlamda öğrencilerimizden son süreçte kendilerini eksik hissettikleri kazanımlara bol soru çözerek eğilmeleri ve sınav esnasında zorlayıcı soruları sınavın sonuna bırakmalarını öneririz.

SORU KÖKÜNE DİKKAT

TÜRKÇE

Özellikle anlam bilgisi ve okuduğunu anlama becerilerinin, kelime hazinesinin ve yorum yapabilme yeteneğinin yine ön planda olduğu görülüyor. Bu nedenle öğrencilerimizin bilgiye dayalı ezberden ziyade farklı türlerde metinler okuyarak kelime bilgilerini geliştirmeleri gerekiyor. Özellikle paragraf sorularında, soru kökünü dikkatli okumak ve çeldiricilere karşı dikkatli olmak büyük fark yaratacaktır. Öğrencilerimizin birinci dönemden kalan eksikleri varsa bunları kapatabilmek adına yanlış yaptıkları sorulara ait kazanımlarla ilgili konu tekrarı yapmaları da onlara fayda sağlayacaktır.

İNKILAP TARİHİ

Sorular çoğunlukla bilgi basamağında olup, kavram bilgisi, dikkat ve yorum becerisini ölçen, sade soru kalıplarına ağırlık verilmiştir. Öğrencilerin verilen örnek soruları da dikkate alınarak; harita ve görsel okuma, tablo yorumlama konusundaki pratiklerini artırmaları, metin analizi sorularında mevcut bilgide verilen anahtar kavramları özümseyecek çalışmalar yapmaları gerekmektedir.