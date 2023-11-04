Öğrencilerin en çok zaman geçirdikleri yer Araba Müzesi oldu

Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yer alan Kıbrıs Araba Müzesi ise çocukların en çok zaman geçirdiği müzelerden biri oldu. Müze, sahip olduğu zengin otomobil koleksiyonunun yanı sıra çeşitli makina parçalarından yapılan oyuncaklar, maket araba koleksiyonu, pedallı arabalar, Batman ve transformers figürleri gibi parçalarla çocukları büyüledi. Düzenlenen kültür turuyla Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'ni de ziyaret eden öğrenciler, birçok sanatçının eserlerinden oluşan zengin sanat koleksiyonunu yakından inceledi. Ayrıca gemi maketlerinden cam eşya ve kılıç koleksiyonuna kadar pek çok koleksiyon da ilkokul öğrencisi olan ziyaretçilere eğlenceli anlar yaşattı.

Tüm müzeleri büyük bir merakla ve heyecanla gezen öğrenciler; Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi'nde ise 11 bin farklı çeşit bitki örneği, mantar çeşitleri, böcek türleri, çeşitli sürüngen türleri, deniz canlıları, fosil ve kayaçlar ile Kıbrıs'ın doğa tarihini tek çatı altında inceleme olanağı yakaladı. 9 Eylül İlkokulu öğrencileri, Yakın Doğu Üniversitesi bünyesindeki müzeleri büyük bir ilgiyle gezerken hem öğrendi, hem eğlendi. Öğrenciler ayrıca, dünyanın sayılı kütüphaneleri arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane'yi de büyük bir merakla gezdi. Ülkemizin yerli ve milli otomobili GÜNSEL'in araçlarının da sergilendiği Lefkoşa Dereboyu'ndaki, GÜNSEL Sanat Müzesi'ni de ziyaret eden öğrenciler, GÜNSEL'in ilk modeli B9'u inceleyerek teknik özellikleri ile ilgili meraklı sorular sordu.