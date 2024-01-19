Öğrencilerin karne heyecanı

Törende öğretmenlerle bir araya gelen Vali Su, öğrencilere karnelerini dağıtarak kitap hediye etti. Faik Ali İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikçi ve Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali öğretmenler ve veliler katıldı.

Törende ilk olarak öğretmenlerle bir araya gelen Vali Ali İhsan Su, geleceğimizin teminatı olan kıymetli evlatlarımızı yetiştiren öğretmenlerimize emekleri için teşekkür etti.

Daha sonra öğrencilere karne dağıtan Vali Su, çocuklara ara tatilde bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu. Programın ardından açıklamalarda bulunan Vali Ali İhsan Su, bugün Diyarbakır genelinde bin 792 okulda yaklaşık 483 bin öğrencinin karne heyecanı yaşadığını söyledi.

Vali Su sözlerine şöyle devam etti: "Bu dönem içerisinde yoğun bir gayret sarf eden bütün öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah ara tatili güzel bir şekilde değerlendirecekler. Ara tatilde velilerimiz çocuklarımıza yardımcı olacaklardır. Bu manada öğrencilerimizin başarıları daha da artacaktır.

Evlatlarımızı vatanımıza, milletimize hayırlı bireyler olarak yetiştiren saygıdeğer öğretmenlerimize emekleri için teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza, değerli öğretmenlerimize ve kıymetli velilerimize sağlıklı ve huzurlu tatiller diliyorum."

Törenin ardından Vali Ali İhsan Su, Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikçi ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, öğretmenler ve öğrenciler ile toplu fotoğraf çektirdi.