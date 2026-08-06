Öğrencilerin yüzde 93’ü tercihlerine yerleşti

Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan yerleştirme sonuçlarını açıkladı. 13-27 Temmuz tarihleri arasında merkezi sınav ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan liseler için tercih yapan 1 milyon 29 bin 595 öğrencinin büyük bölümü istediği okullara yerleşti. Açıklanan verilere göre ilk yerleştirmede öğrencilerin yüzde 93.56'sı tercihlerinden birine yerleşirken sınavla öğrenci alan okullarda doluluk oranı yüzde 95.76 olarak gerçekleşti.

YÜZDE 89.84'Ü İLK BEŞ TERCİHİNDEN BİRİNDE

Merkezi yerleştirme tercihinde bulunan öğrencilerin yüzde 89.84'ü ilk beş tercihinden birine yerleşti. Yerel yerleştirme sonuçlarında ise öğrencilerin yarısından fazlası ilk tercihine yerleşirken yüzde 94.53'ü ilk üç tercihinden birinde eğitim görme hakkı kazandı. Sınavla öğrenci alan liseler için ayrılan 198 bin 905 kontenjanın 190 bin 473'ü doldu.

KENDİ İLLERİNİ SEÇTİLER

Yerleştirme sonuçlarına göre, tüm öğrenciler arasında kendi ilindeki bir okula yerleşme oranı yüzde 92.93 oldu. Merkezi sınavda yüzde 5'lik başarı diliminde yer alan öğrencilerin kendi illerindeki okullara yerleşme oranı ise yüzde 89.06 olarak hesaplandı. Üst başarı dilimindeki öğrenciler ise ülke geneline dengeli biçimde dağıldı. Yüzde 5'lik başarı dilimindeki öğrenciler 81 ilde bulunan 760 okula, yüzde 10'luk dilimde yer alan öğrenciler ise yine 81 ildeki 1193 okula yerleştirildi.

E-KAYIT'TA YENİ DÖNEM

Muvafakat yoluyla adres değişikliği yapan ailelerden elektrik, su veya doğalgaz faturası istenecek. Belgelerini süresi içinde teslim etmeyen öğrenciler ise kurayla farklı okullara yerleştirilecek.

1 Nisan 2026 tarihinden önce muvafakat yoluyla farklı bir adrese taşınan öğrenciler, bulundukları adresin kayıt alanındaki okullara yerleştirilmeye devam edecek. Muvafakat verilen kişide öğrenciyle birinci, ikinci veya üçüncü derece akraba olma şartı aranacak.

Nakil başvurularında da benzer uygulama geçerli olacak. Öğrencinin kayıt yaptırmak istediği okulun bölgesine gerçekten taşındığını resmi belgelerle kanıtlaması gerekecek. Gitmek istedikleri okulda sınıf mevcudunun 30 öğrencinin altında olması halinde 14-18 Eylül 2026 tarihleri arasında e-Okul sistemi üzerinden nakil başvurusu yapılabilecek. Başvuruların kontenjandan fazla olması durumunda öğrenciler kurayla belirlenecek.

İstenen belgeleri teslim etmeyen öğrencilerin bilgileri ilçe milli eğitim müdürlüklerine bildirilecek. Bu öğrenciler, ilçedeki sınıf ve şube öğrenci mevcudu en düşük okullardan başlanarak kura yöntemiyle farklı okullara yerleştirilecek.

NAKİL MARATONU BAŞLADI

Yerleştirmeye esas birinci nakil tercihleri 5-7 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar ise 10 Ağustos'ta açıklanacak.

İkinci nakil başvuruları 10-12 Ağustos tarihlerinde yapılacak, sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edilecek.

Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca 17-26 Ağustos tarihleri arasında başvurular alınacak.

Yatılılık başvuruları ise 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek, yatılı yerleştirme sonuçları 4 Eylül'de duyurulacak.