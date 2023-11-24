Öğrencileriyle hayata tutunuyorlar! Acılarını eğitim vererek unutuyorlar

Edebiyat Öğretmeni Makbule Kartay: 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlere Hatay'da yakalandım. Eşimi ve oğlumu kaybettim. 147 saat enkazda kaldım. Sol bacağım diz üstü ampute edildi. Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavim başladı. 17 ameliyat sonucu taburcu oldum. Doktorlarımız ellerinden geleni yaptı, protezim takıldı. Öncelikli amacım desteksiz yürümek. 7 yıl önce işe başladığımda aklımda sadece öğrencilerime ayna olmak, etrafı aydınlatan mum gibi onlara ışık saçmak vardı. Hayallerine ulaşmaları için elimden geleni yapacağıma söz verdim. Bazıları hayallerine kavuştu. Bu benim için paha biçilemez hediye. Kendi kendime öğrencilerime şiirleri, romanları sevdirmeyi amaç edindim. Derslerde birçok şairden, yazardan bahsediyorduk. Öğrencilerimi çok özledim. Onlara kavuşmak için sabırsızlanıyorum.
Edebiyat Öğretmeni Makbule Kartay
"YARALARI BERABER SARACAĞIZ"
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğretmeni Ayşe Yılmaz: Hatay'a geleli bir buçuk yıl olmuştu. Depreme yakalandık. Büyük korku yaşadık. Eylül ayından beri çocuklarımızlayız. Yeniden beraber olmak iyileştirici güç. Hatay'dan ayrılmayı hiç düşünmedim. Öğrencilerimi bırakamam.
Sosyal Bilgiler Öğretmeni Hidayet Bilgin
Sosyal Bilgiler Öğretmeni Hidayet Bilgin: depremlerde evimiz yıkıldı, enkazda kaldım. Tünel kazarak 7 kişiyi çıkardım. İlde kalmaya devam eden depremzede ve yeni atanan öğretmenler için Antakya'nın Sındırgı Mahallesi'nde konteyner kent kurulmasına yardımcı oldum. Milli Eğitim Bakanlığı da çok destek verdi. Bölgemizde eğitim aksamadan devam etti. Öğrencilerimizden ayrılamazdık, görevimize devam ediyoruz. Yaralarımızı hep birlikte saracağız.