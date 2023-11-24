Öğrencileriyle hayata tutunuyorlar! Acılarını eğitim vererek unutuyorlar

Edebiyat Öğretmeni Makbule Kartay: 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlere Hatay'da yakalandım. Eşimi ve oğlumu kaybettim. 147 saat enkazda kaldım. Sol bacağım diz üstü ampute edildi. Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavim başladı. 17 ameliyat sonucu taburcu oldum. Doktorlarımız ellerinden geleni yaptı, protezim takıldı. Öncelikli amacım desteksiz yürümek. 7 yıl önce işe başladığımda aklımda sadece öğrencilerime ayna olmak, etrafı aydınlatan mum gibi onlara ışık saçmak vardı. Hayallerine ulaşmaları için elimden geleni yapacağıma söz verdim. Bazıları hayallerine kavuştu. Bu benim için paha biçilemez hediye. Kendi kendime öğrencilerime şiirleri, romanları sevdirmeyi amaç edindim. Derslerde birçok şairden, yazardan bahsediyorduk. Öğrencilerimi çok özledim. Onlara kavuşmak için sabırsızlanıyorum.