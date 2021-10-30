Öğrenilmiş çaresizliği zekalarıyla alt ettiler!

Özel yetenekli öğrenciler, yüksek teknolojiyle donatılmış sınıfların yanı sıra proje uygun olarak tasarlanmış mobil uygulama üzerinden de 26 farklı dersin eğitim içeriklerine online olarak her yerden ulaşabiliyor. Ayrıca Türkiye'deki tüm öğrenciler http://www.zekagucu.com.tr eğitim portalı üzerinden de Arduino, Robotik, Uzay Bilimleri, Mobil Oyun Geliştirme, Yapay Zekâ, Akıllı Ev, Derin Öğrenme gibi eğitim içeriklerine ücretsiz olarak erişebiliyor.

MAKUS TALİHİ YENECEĞİZ

Geniş teknolojik imkanlarla donatılan BİLSEM okullarında, "Eğitim 2023 Vizyonunun" yol haritası niteliği taşıyan Zeka Gücü sınıfları aynı zamanda çocukların hayallerinin pratiğe dönüştüğü, makus talihin yenildiği yer olmuş. Kaygıları, beklentileri ve gelecek vizyonları benzer olan çocuklar, "Ardahan'ın makus talihini değiştireceğiz" diyerek hedeflerini her gün daha iyiye taşıyacaklarını vurguluyorlar.

BİLSEM'de eğitim gören öğrenciler, bakanlıkça yapılan tablet sınavının ardından da bireysel değerlendirme sınavlarını geçerek yeteneklerini sergiliyorlar. Öğrenciler, temel düzeyde robotik bilgileri, tam donanımlı bir atölye de hayata geçiriyor. İlk projelerini yapıp, ilk dijital oyunlarını yazan öğrencilerin olması büyük mutluluk yaratmış öğretmen ve velilerde.

Eğitimlere katılan öğretmenler, öğrencilerle birlikte proje ve planlama yapıyor. Turkcell'in hayata geçirdiği Zeka Gücü sınıfıyla birlikte, Ardahan Bilim ve Sanat Merkezi, öğrencilerin hayallerini gerçeğe dönüştürüyor.