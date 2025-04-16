Öğretmen atama takvimi belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 10 bini Milli Eğitim Akademisi'ne olmak üzere toplam 25 bin öğretmen atamasıyla ilgili takvim belli oldu. Alanlar itibarıyla kontenjan dağılımı ve başvuruya ilişkin diğer detayların yer alacağı duyuru yarın ilan edilecek. 2024 KPSS puanı doğrultusunda istihdam edilecek 15 bin öğretmen adayı için başvurular 21 Nisan- 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacak. Süreç sonucunda sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 7 Mayıs 2025 tarihinde www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Akademi için belirlenen 10 bin atamaya ilişkin takvimin detayları ise Akademiye Giriş Sınavı sonuçlarının ilanından sonra kamuoyuyla paylaşılacak.