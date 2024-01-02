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Giriş Tarihi: 3.1.2024

Öğretmen atamaları 2023 KPSS’yle yapılacak

Öğretmen atamaları 2023 KPSS’yle yapılacak
2024 yılı içinde yapılacak öğretmen ataması 2023 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanına göre yapılacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katıldığı bir televizyon programında 2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacaklarını açıkladı. Tekin daha önceki açıklamalarında şubat döneminde yapacakları atamalardaki öğretmenlerin göreve başlamasını arzu ettiğini söylediğini ancak depremin oluşturduğu mali yük nedeniyle bu ortamın oluşmadığını söyledi. Tekin "Tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız. Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum" dedi.
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Öğretmen atamaları 2023 KPSS’yle yapılacak
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