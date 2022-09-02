Öğretmen Kısaltması Nedir? Öğretmenin Kısaltması Nasıl Yazılır, Sonuna Nokta Konulur Mu?

Öğretmen kısaltması olan bir ünvandır. Öğretmen kelimesinin kısaltması nedir diye merak edenler olabilir. Bu mesleğin temelinde, bilgi aktarmak ve öğrencilerin becerilerine değer katarak toplumun inşasına katkı sağlamak vardır. Öğretmenlik mesleği, yapanlara her geçen gün kendini yenileme ve gelişen eğitim sisteminin aktörü olma fırsatı sunar. Öğretmenin yanı sıra, esasında hayat boyu öğrenmeyi ve uzun süreli bir öğrenciliği içerir. Öğretmen kısaltması nedir diye soranlar için işte cevabı…

ÖĞRETMEN KISALTMASI NEDİR?

Öğretmen kısaltmasına geçmeden önce, mesleğin tanımına dair birtakım bilgiler vermek yararlıdır. Bir teknik, sanat veya bilim alanında yetkinlik kazanan ve bilgilerini başkalarına aktaran kişilere öğretmen denir. Eğitimci olarak da adlandırılan öğretmenler, bilgilerini ve becerilerini bir gruba öğretmek ile yükümlüdür. Bu öğrenci grubu, okulun niteliğine bağlı olarak farklı demografik özelliklere ve eğitim düzeyine sahiptir. Öğretmenler hem öğretmen, hem de eğitimcidir. Çünkü, öğretim materyallerini aktarır ve öğrencileri eğitim yoluyla yetiştirmeyi amaçlar. Konulara bölünmüş olan, sosyal bilimlerden matematiğe, edebiyattan sanat alanına kadar değişen birçok pratik içerik sunar. Öğretmen ünvanını alan kişilerin isimlerinin önüne, "Öğr." kısaltması getirilir ve sonunda nokta kullanılır.

ÖĞRETMENLERİN GÖREVLERİ NELERDİR?

Öğrencilerin yaşı arttıkça, öğretimin pedagojik tarafı ve öğretmen ile öğrenci arasındaki etkileşim de azalır. Fakat, öğretmenler öğrencilerinin yaşı ne olursa olsun onlarla iletişimi korumak zorundadır. Öğretmenlerin başlıca görevleri şu şekildedir:

Öğrencilere bildiklerini aktarmak, eğitmek ve öğretmek

Durumları ile ilgili değerlendirmelerde bulunmak, notlar almak ve kaydetmek

Ders sunumu ile ilgili gereken tüm materyalleri hazırlamak

Her öğrencinin profiline uyum sağlamak, onlara eşit fırsat vermek, potansiyellerini geliştirmelerine ve vatandaşlık değerlerini öğrenmelerine olanak sağlamak

Gelişen dijital teknoloji sayesinde, kendi bilgisini güncelleyerek derslerini geliştirmek.

Eğitim ve öğretiminden sorumlu olduğu öğrencilerin akademik başarısını desteklemek, onlara mentorluk yapmak, yol göstermek

Kendi didaktik ve pedagojik becerilerini geliştirmek ve zorlu karakterler karşısında doğru tavrı sergilemek

Sabırlı, anlayışlı ve özenli olmak

Profesyonel ve kişisel hayatı birbirinden ayrı tutmak