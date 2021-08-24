Öğretmenlerin özür grubu atama sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması MEB tarafından yapılacak. Mazerete bağlı yer değiştirme tercihleri için son tarih 23 Ağustos olurken gözler MEBBİS ekranına çevrildi. Özür grubu atama (Eş durumu tayin) sonuçları için son dakika açıklaması beklenirken 2021 Özür grubu atama sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aranıyor. Peki Öğretmen özür grubu atama sonuçları saat kaçta açıklanacak? 2021 MEB Eş durumu tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEBBİS Özür grubu atama sonuçları sorgulama ekranı
Özür grubu atama sonuçları henüz açıklanmadı. Öğretmen özür grubu atama ve tayin sonuçları için binlerce adayın meraklı bekleyişi sürüyor. Bu kapsamda gelen son açıklamaya göre bugün (24 Ağustos 2021) beklenen sonuçların erişime açılacağı bildirilmişti. Sabah saatlerinden bu yana adayların araştırmaları ise sürüyor…
MEB tarafından gelen açıklamaya göre; Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Sonuçlar, "personel.meb.gov.tr" adresinde yayınlanacaktır. Yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacaktır.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre sonuçlar 24 Ağustos 2021 yani bugün erişime açılıyor! Ancak açıklamanın yapılacağı saat bildirilmedi...
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