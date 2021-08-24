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Haberler Eğitim Haberleri MEB Özür grubu atama eş durumu tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEBBİS 2021 Özür grubu atama sonuçları sorgulama
Giriş Tarihi: 24.8.2021 12:03 Son Güncelleme: 24.8.2021 12:04

MEB Özür grubu atama eş durumu tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEBBİS 2021 Özür grubu atama sonuçları sorgulama

MEB Özür grubu atama eş durumu tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEBBİS 2021 Özür grubu atama sonuçları sorgulama

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen özür grubu atama sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna an itibariyle yanıt aranıyor. Tayinini bekleyen okullarda eğitim görmek isteyen öğretmenlerin eş durumu atama tayin sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor. Tam bu noktada 24 Ağustos 2021 Pazartesi günü öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme tercihleri tarihinde sona erince gözler atama sonuçları için MEBBİS giriş ekranına çevrildi. Peki Öğretmen özür grubu atama sonuçları saat kaçta açıklanacak? 2021 MEB Eş durumu tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEBBİS Özür grubu atama sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

Öğretmenlerin özür grubu atama sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması MEB tarafından yapılacak. Mazerete bağlı yer değiştirme tercihleri için son tarih 23 Ağustos olurken gözler MEBBİS ekranına çevrildi. Özür grubu atama (Eş durumu tayin) sonuçları için son dakika açıklaması beklenirken 2021 Özür grubu atama sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aranıyor. Peki Öğretmen özür grubu atama sonuçları saat kaçta açıklanacak? 2021 MEB Eş durumu tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEBBİS Özür grubu atama sonuçları sorgulama ekranı

ÖZÜR GRUBU ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özür grubu atama sonuçları henüz açıklanmadı. Öğretmen özür grubu atama ve tayin sonuçları için binlerce adayın meraklı bekleyişi sürüyor. Bu kapsamda gelen son açıklamaya göre bugün (24 Ağustos 2021) beklenen sonuçların erişime açılacağı bildirilmişti. Sabah saatlerinden bu yana adayların araştırmaları ise sürüyor…

ÖZÜR GRUBU ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2021 MEB EŞ DURUMU TAYİN SONUÇLARI SORGULA

MEB tarafından gelen açıklamaya göre; Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Sonuçlar, "personel.meb.gov.tr" adresinde yayınlanacaktır. Yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacaktır.

MEBBİS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre sonuçlar 24 Ağustos 2021 yani bugün erişime açılıyor! Ancak açıklamanın yapılacağı saat bildirilmedi...

ATAMA SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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MEB Özür grubu atama eş durumu tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEBBİS 2021 Özür grubu atama sonuçları sorgulama
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