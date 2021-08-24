ÖZÜR GRUBU ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özür grubu atama sonuçları henüz açıklanmadı. Öğretmen özür grubu atama ve tayin sonuçları için binlerce adayın meraklı bekleyişi sürüyor. Bu kapsamda gelen son açıklamaya göre bugün (24 Ağustos 2021) beklenen sonuçların erişime açılacağı bildirilmişti. Sabah saatlerinden bu yana adayların araştırmaları ise sürüyor…

ÖZÜR GRUBU ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2021 MEB EŞ DURUMU TAYİN SONUÇLARI SORGULA

MEB tarafından gelen açıklamaya göre; Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Sonuçlar, "personel.meb.gov.tr" adresinde yayınlanacaktır. Yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacaktır.

MEBBİS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN