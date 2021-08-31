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Giriş Tarihi: 31.8.2021 10:47

Öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak? MEB 2021 - 2022 takvimi ile öğretmen seminerleri tarihleri

Öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak? MEB 2021 - 2022 takvimi ile öğretmen seminerleri tarihleri

2020-2021 eğitim öğretim yılı 6 Eylül tarihinde, tüm kademeler için geçerli olmak üzere yüz yüze başlayacak. Eylül ayının ilk haftasında, okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerine yönelik uyum eğitimi gerçekleştirilecek. Okullarda yüz yüze eğitim başlamadan önce, salgın süreci ve dikkat edilmesi gereken kurallar ile öğrencileri doğru bir şekilde yönlendirmeye dayanan seminerler verilecek. Peki, öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak?

6 Eylül 2021'de tam zamanlı olarak başlayacak yüz yüze eğitim öncesi öğretmenlere, salgın ve okulların yeniden açılması sürecine ilişkin seminerler verilecek. MEB tarafından açıklanan 2021 – 2022 eğitim öğretim takviminde, seminer tarihleri ile ilgili de bilgi yer aldı.

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN?

Seminerlere okul öncesi ve birinci sınıf öğretmenleri 31 Ağustos'ta, diğer sınıfların öğretmenleri 1-3 Eylül'de katılacak. seminerlerinin bu yıl yüz yüze yapılmasına karar verildi.

MESLEKİ ÇALIŞMALARIN AMAÇLARI NELER?

1. Eğitim ve öğretimin niteliğini geliştirmek ve verimliliği arttırmak.

2. Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak.

3. Yenilenen, güncellenen öğretim programları hakkında öğretmenlerin bilgilenmelerini ve içeriğini müzakere etmelerini sağlamak. 4. Derslerin işlenişinde uygulanan yöntem ve teknikler, kullanılan öğretim materyalleri ile ölçme ve değerlendirme kriterleri hakkında öğretmenlerin bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmalarını sağlamak.

5. Eğitim ve öğretim süreçlerinde karşılaşılan sorunları tespit etmek ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek.

6- Öğrenci, veli ve çevre etkileşimini artırmak. 7. Eğitim ve öğretim uygulamalarındaki iyi örneklerin paylaşılmasını sağlayarak özgün çalışmaları geliştirmek.

8. Öğretmenlerin ders kazanımlarına yönelik yazılı ve görsel yeni öğretim materyalleri ile içerikler hazırlamalarına, geliştirmelerine ve paylaşmalarına destek olmak.

9. Öğretmenlerin bireysel gelişimlerine katkı sağlamak.

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Öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak? MEB 2021 - 2022 takvimi ile öğretmen seminerleri tarihleri
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