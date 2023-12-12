Öğretmenler amfiye giriyor

Meslekte deneyimli öğretmenler birikimlerini eğitim fakültelerinde öğrenim gören aday meslektaşlarına aktarmak için üniversitelerde de ders vermeye başlayacak. Proje İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce başlatıldı. Meslekte belli bir yılı tamamlamış öğretmenler sahadaki deneyimlerini anlatmak, yaşadıkları problemlere karşı nasıl çözüm ürettiklerini aktarmak gibi birçok alandaki deneyimlerini eğitim fakültelerindeki öğrencilerle paylaşacak. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür projenin detaylarını dün düzenlenen basın toplantısında anlattı.Geçtiğimiz haftalarda 14 eğitim fakültesinin dekanlarıyla bir toplantı yaptıklarını belirten Yentür "25 yıl ders anlatmış, öğrenciyle hemhal olmuş öğretmenin üniversitede anlatacağı, paylaşacağı çok tecrübe ve bilgi vardır. Bunun da üniversite ile buluşması lazım. Teoriyle pratiğin buluşması çok kıymetli ve değerlidir. Üniversitelerimizden yetkin akademisyenlerimiz okula gelecek, ortak karar verdiğimiz öğretmen arkadaşlarımız eğitim fakültesindeki öğrenciler veya genç akademisyen hocalarımızla tecrübe paylaşımında bulunacak'' diye konuştu.Toplantıda İl Müdürlüğü'nce yapılan çalışma ve projeleri anlatan Yentür İstanbul'da olası bir depreme karşı okullarda yapılan çalışmalara yönelik de bilgi verdi. Yentür okul binalarının güçlendirilmesi için şu anda İstanbul'da 400 şantiyenin çalıştığını açıkladı. Yentür bu sayının artacağını belirterek riskli bulunan okul binalarının boşaltıldığını ve burada eğitim alan öğrencilerin en yakın okula nakledildiğini, depreme karşı güçlendirme çalışmaları nedeniyle son dönemlerde ikili eğitim yapan okul sayısının artığına dikkat çekti.Yentür sınıf anneliğinin yasaklanmasına rağmen sınıf temsilciliği adı altında benzer uygulamaların devam ettiğine yönelik olarak "Sınıfın temsilcisi öğretmenimizdir" dedi.