Öğretmenler dijital geleceğe hazırlanıyor
ING Türkiye'nin, Habitat Derneği ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) işbirliğiyle 2020'den bu yana yürüttüğü Dijital Öğretmenler Projesi yenilendi. Daha geniş etki alanı, güçlendirilen yapısı ve dijital zekâ odaklı içerikleriyle yeni döneme giren proje, öğretmenlerin dijital dönüşümün aktif bir parçası olmasını hedefliyor. Bugüne kadar 10 binden fazla öğretmene ulaşan proje kapsamında, öğretmenlerin dijital okuryazarlık, teknoloji kullanımı ve yapay zekâ temelli araçlara yönelik yetkinliklerinin artırılması amaçlanıyor. Yenilenen programla birlikte hedef kitle genişletildi. İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin yanı sıra okul öncesi ve lise öğretmenleri de kapsama alındı. Daha esnek ve etkili bir öğrenme deneyimi sunmak amacıyla canlı ders sayısı artırılırken, eğitim süresi 8 haftalık bir yapıya kavuşturuldu. Projeye, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı devlet okullarında görev yapan tüm öğretmenler başvuru yapabiliyor.