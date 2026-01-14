Öğretmenlere aynı okulda 12 yıl sınırı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin görev sürelerine ilişkin önemli bir değişikliğe gitti. Yeni düzenlemeyle öğretmenler aynı eğitim kurumunda en fazla 12 yıl görev yapabilecek. İlgili yönetmelikte yer alan hükme göre, yer değiştirme yapılacak yılın 30 Eylül tarihi itibarıyla aynı eğitim kurumunda toplam 12 yıl görev yapan öğretmenlerin atamaları, yapılacak duyuru üzerine ders yılının sona erdiği tarihten itibaren en geç 2 ay içinde gerçekleştirilecek. Atamalar, coğrafi durum ve ulaşım şartları dikkate alınarak valilikler tarafından belirlenen ilçe grupları kapsamında yapılacak. Öğretmenlerin yeni görev yerleri, alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumları arasından belirlenecek. Atamalar, öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda ve hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak gerçekleştirilecek. Bu kapsamda hizmet puanı yüksek olan öğretmenlere öncelik tanınacak. Düzenlemeyle öğretmenlerin farklı okullarda görev yaparak deneyimlerini paylaşması, eğitimde hareketliliğin artırılması ve okullar arasındaki öğretmen dağılımının daha dengeli hâle getirilmesi amaçlanıyor. Yeni uygulamanın önümüzdeki yer değiştirme döneminde hayata geçirilmesi bekleniyor.