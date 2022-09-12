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Giriş Tarihi: 12.9.2022 16:10 Son Güncelleme: 12.9.2022 16:50

Öğretmenlere “Güzel ve etkili konuşma” kursu

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Öğretmenlere “Güzel ve etkili konuşma” kursu

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa Yeniasır ve Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burak Gökbulut, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı farklı kademelerde görev yapan öğretmenlere “Güzel ve Etkili Konuşma” üzerine kurs verdi. Hizmet içi eğitim olarak, 2 – 9 Eylül 2022 tarihleri arasında Gazimağusa, Lefkoşa, Girne ve Güzelyurt ilçelerinde gerçekleşen ve toplamda yaklaşık 250 öğretmenin katıldığı kurslar, her biri yoğun ilgiyle karşılandı.

Doç. Dr. Mustafa Yeniasır ve Doç. Dr. Burak Gökbulut , "Güzel ve Etkili Konuşma"nın her meslek dalı için önemli olduğunu ancak öğretmenlik mesleğinde buna çok daha fazla özen gösterilmesi gerektiğini belirttiler. Yeniasır ve Gökbulut, hitabet gücü iyi olan bireylerin, toplum içerisinde önemli bir yer edindiklerini, dikkatle dinlendiklerini, başkaları tarafından önemsendiklerini, ciddiye alındıklarını ve sürekli ön planda olduklarını vurguladılar.

Üniversitelerdeki Türkçe öğretmenliği bölümlerinin en önemli hedeflerinden birinin öğrencilerin dört temel dil becerisini geliştirmek olduğunu vurgulayan araştırmacılar, ilköğretimdeki "Türkçe" ve ortaöğretimdeki "Türkçe-Edebiyat" derslerinde öğretmenlerin gerekli zamanı ayırarak, her öğrenciye sınıf içi etkinliklerde yeteri kadar konuşma ve yazma fırsatı tanımalarının öğrencilerin gelişimi açısından son derece önemli olduğunu belirttiler.

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Öğretmenlere “Güzel ve etkili konuşma” kursu
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