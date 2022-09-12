Öğretmenlere “Güzel ve etkili konuşma” kursu

Doç. Dr. Mustafa Yeniasır ve Doç. Dr. Burak Gökbulut , "Güzel ve Etkili Konuşma"nın her meslek dalı için önemli olduğunu ancak öğretmenlik mesleğinde buna çok daha fazla özen gösterilmesi gerektiğini belirttiler. Yeniasır ve Gökbulut, hitabet gücü iyi olan bireylerin, toplum içerisinde önemli bir yer edindiklerini, dikkatle dinlendiklerini, başkaları tarafından önemsendiklerini, ciddiye alındıklarını ve sürekli ön planda olduklarını vurguladılar.

Üniversitelerdeki Türkçe öğretmenliği bölümlerinin en önemli hedeflerinden birinin öğrencilerin dört temel dil becerisini geliştirmek olduğunu vurgulayan araştırmacılar, ilköğretimdeki "Türkçe" ve ortaöğretimdeki "Türkçe-Edebiyat" derslerinde öğretmenlerin gerekli zamanı ayırarak, her öğrenciye sınıf içi etkinliklerde yeteri kadar konuşma ve yazma fırsatı tanımalarının öğrencilerin gelişimi açısından son derece önemli olduğunu belirttiler.