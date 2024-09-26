Öğretmenlere sertifikalı afet eğitimi

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi işbirliğiyle 6'ncı Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi'ni (UCEK-6) düzenledi. "Her Yönüyle Afetler ve Afet Eğitimi" temasıyla düzenlenen kongrede 251 bildiri, 7 panel ve 14 tane öğretmenlere yönelik ders tasarım atölyesi kapsamında 3 gün boyunca bilimsel faaliyetler gerçekleştirildi. Kongrenin açılışında konuşan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, toplantının afet farkındalığı konusunda yeni bir başlangıç olacağını belirterek "2024-2025 eğitim öğretim yılında bu kongreden çıkacak sonuçlar doğrultusunda gerek öğretmen eğitimleri, gerek eğitim yöneticileri eğitimi, gerekse okul aile birlikleri üzerinde velilerimize yönelik bu konudaki farkındalığı artıracağız" dedi.İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile bir protokol hazırlıklarının olduğunu kaydeden Yentür, "Bu protokolle afet eğitimi, afet farkındalığı ve afet yönetimiyle ilgili öğretmen arkadaşlarımıza ve okul yöneticilerimize bir program eşliğinde sertifikasyon yapacağız. Bilimle değeri buluşturarak inşallah bu özellikle ortaokullarımızdan başlayarak bu eğitimi yapacağız" bilgisini verdi. Velinin içinde olmadığı bir afet eğitiminin yarım kalacağını da vurgulayan Yentür, "Bu da aile birliklerimizden başlayarak 2024-2025 eğitim-öğretimi yılında afet eğitimiyle ilgili ciddi çalışmaları hayata geçireceğiz" diye konuştu.