Öğretmenlerin ara tatil seminerleri online yapılacak

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, her ayın ilk haftasında düzenledikleri Öğretmenler Odası Buluşmaları'nda ve ziyaret ettikleri okullarda, öğretmenlerle buluşarak eğitime dair önemli konuları istişare ettiklerini belirtti.

Attıkları tüm adımları öğretmenlerin görüş ve önerileri doğrultusunda belirlediklerini kaydeden Tekin, "Öğretmenlerimizle yaptığımız bu görüşmelerde, birçok meslektaşımızdan gelen yoğun talep üzerine, 11-15 Kasım arasında gerçekleştirilecek olan ara tatil seminerlerini çevrim içi yapma kararı aldık. Eğitim ailemize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.