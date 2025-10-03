Öğretmenlerin dijital becerileri gelişecek

Öğretmen Eğitimi Dijital Ekosistemi Projesi Tanıtımı dün Ankara'da yapıldı. Programda konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin "Projeyle dijital becerilerimizi, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin ahlaki sınırlar içerisinde geliştirecekleri bir alan oluşturmaya çaba sarf ettik'' dedi. Bakan Tekin konuşmasında İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısını da kınayarak, eğitimin de en önemli işlevinin temel hak ve hürriyetlerin güvence altına alındığı, barış ve demokrasinin egemen kılındığı bir dünya oluşturmak olduğunu söyledi. Bakan Tekin, son yirmi iki yılda temel hak ve hürriyetler açısından ayrımcılığa yol açan tüm ifadeleri eğitim müfredatından çıkardıklarını, Türkiye Yüzyıl Maarif Modeli'nin (TYMM) odağına ise insan haklarına, barışa ve dünyaya saygıyı yerleştirdiklerini bildirdi. Bunun diğer birçok ülkeye örnek olmasını arzu ettiğini belirten Tekin, TYMM'nin başka bir işlevinin de öğretmen ve öğrencilerin dijital okuryazarlığını geliştirmek olduğunu vurguladı.