Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı’na ilişkin merak edilen sorular ve cevapları

"Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği" geçtiğimiz mayıs ayında Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. 'Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'na ilişkin takvime göre, uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz-5 Eylül, başöğretmenlik eğitimleri de 18 Temmuz-19 Eylül arasında gerçekleştirilecek. Yazılı sınav için 26 Eylül-3 Ekim arasında başvuru yapılabilecek.

Bu kapsamda 'Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'na ilişkin merak edilenler 22 soru ve cevap yayınlandı.

İŞTE SORU VE CEVAPLAR

1- Öğretmenlik mesleği, aynı zamanda bir uzmanlık mesleği midir?

Öğretmenlik; devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir. Öğretmenlik mesleğine hazırlık genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon ile sağlanır.

2- Millî Eğitim Bakanlığı, öğretmenliği bir uzmanlık mesleği olarak kabul ediliyorsa, neden uzmanlık sınavı yapılıyor? Öğretmenlik, bir uzmanlık mesleği değilse neden herkes öğretmen olamıyor?

Öğretmenlik kariyer basamakları sınavı, öğretmenlerin öğretmenlik yeterliliğini ölçen bir sınav değil, kariyer basamakları eğitimini alan öğretmenlerin bu alanda aldıkları eğitimi ölçen bir mekanizmadır.

3- Kariyer basamakları sınavı zorunlu mudur?

Bu bir kariyer sistemi olduğu için sınava katılma zorunluluğu yok.

4-Sınava girmek için video izlemek neden zorunlu tutuluyor?

Öğretmenlik mesleki gelişim çalışmaları kapsamında uzman öğretmenlik için en az 180 saatlik, başöğretmenlik için ise en az 240 saatlik eğitim programını tamamlamaları gerekiyor. Bu eğitimler, uzaktan eğitim yöntemiyle verildiği için öğretmenlerin bu videoları izlemeleri gerekiyor.

5-Uzmanlık ve başöğretmenlik sınavı neden Anayasa Mahkemesi'nin kararı beklenmeden yapılıyor?

Uzmanlık ve başöğretmenlik için gerçekleştirilecek sınavın Anayasa ve yasalara aykırılık teşkil eden bir yönü bulunmuyor.

6- Uzmanlık ve başöğretmenlik sınavlarını Anayasa Mahkemesi kararına kadar ertelenmesi düşünülüyor mu?

Anayasa ve yasalara aykırı düşen bir yönü bulunmadığı için sınavın ertelenmesi söz konusu değil.

7- Öğretmenlik kariyer basamakları ile ilgili sınavın yapılmasını hangi sendikalar talep etti?

Türkiye'de kariyer sisteminde sınav yapılmayan hiçbir alan yok. Kariyer basamakları, öğretmenlerin özlük haklarını iyileştirecek bir sistem. Sınavsız bir kariyer sistemi inşa etmek mümkün değil. Dolayısıyla bu konuda herhangi bir sendikanın talepte bulunması gerekmiyor. Sendikaların bu yönde bir talebi olmadı.

8-Öğretmenlerin uzman ve başöğretmen unvanlarını hak kazanmaları için yeniden sınava tabi tutulmalarındaki ihtiyaç nedendir? Bu sınavın yapılmasının zorunluluğu hangi gerekçeden kaynaklanıyor?

Sınavın olması, her şeyden önce TBMM'nin iradesiyle çıkarılan yasal bir zorunluluktur.

Diğer taraftan öğretmenlik mesleki gelişim çalışmaları kapsamında uzman öğretmenlik için en az 180, başöğretmenlik için ise alınan 240 saatlik eğitimlerin sonuçlarını ölçmek için bir mekanizma gerekiyor, bu da sınavla mümkündür.

9- Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Eğitim Programı ile Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'nın iptal edilmesi gündemde yer alıyor mu?

Sınavın yapılması, TBMM'nin iradesiyle çıkarılan kanunla sabittir. Sınavın iptal edilmesi söz konusu değildir.

10- Mevcut sistemde görev alan uzman ve başöğretmen sayısı ne kadardır? Kaç uzman ve başöğretmen kadrosu bulunuyor?

Şuanda uzman öğretmen sayısı: 75.701

Başöğretmen: 90

11- Öğretmenlik mesleğinin; başöğretmen, uzman, sözleşmeli, kadrolu, ücretli olarak ayrışması eğitim camiasında bir soruna yol açmıyor mu?

"Öğretmenlik Meslek Kanunu 60 yıllık bir özlem ve bununla yeni bir kariyer sistemi inşa ediliyor. Amaç, öğretmenlerin hem mesleki ve kişisel gelişimlerini hem de özlük haklarını iyileştirerek onları desteklemektir.

12- Veliye çocuğunu okula kayıt ettirirken hangi öğretmeni seçeceği (başöğretmen, uzman, sözleşmeli, kadrolu, ücretli) konusunda bir hak tanınacak mı? Bu uygulama bir takım sorunlara yol açmaz mı?

Kariyer basamakları sistemi, öğretmenler arasında herhangi bir ayrıma neden olmadığı gibi öğretmenlerin mesleki yeterliliklerini de sorgulayan bir mekanizma değildir. Hâlihazırdaki uygulama devam edecek.

13- Kariyer basamakları sınavına başvuramayan öğretmenlerin akıbeti ne olacak?

Bu eğitimlere başvurmayan veya eğitime başvurduğu halde sınavı geçemeyen öğretmenlerin durumlarında herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Öğretmenler, mevcut statülerini devam ettirecekler.

14- Uzman ve başöğretmenlik eğitimleri kaç saattir?

Uzman öğretmenlik eğitimleri: 180 saat,

Başöğretmenlik eğitimleri: 240 saattir.

15-Yazılı sınav için belirlenen bir baraj puanı var mı?

Yazılı sınav, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için ayrı ayrı olmak üzere yılda bir defa yapılır. Bu sınavlarda 100 puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır.

16-Öğretmenlik kariyer basamakları eğitimlerine başvuru sayısı nedir?

(MEB, özel öğretim kurumları ve MEB dışı)

Uzman öğretmenlik için: (543.515)

Başöğretmenlik için:(70.931)

Toplam başvuru:(614.446)

17- Şu ana kadar eğitimlerini tamamlayan öğretmen sayısı ne kadardır?

Uzman: 468.111

Başöğretmen: 56.937

Eğitimi tamamlayanlar: 525.048

Muaf Uzman öğretmen:88.997

Muaf başöğretmen: 226

18- Mevcut durumda kaç uzman ve başöğretmen var?

Uzman öğretmen: 75.701

Başöğretmen: 90

19- Uzman öğretmenliğe kimler başvurabilir?

Öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunanlardan; Mesleki gelişime yönelik 180 saatten az olmamak üzere düzenlenen eğitim programını tamamlamış olan, Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan öğretmenler.

20- Başöğretmenliğe kimler başvurabilir?

Uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunan ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan, uzman öğretmenlerden mesleki gelişime yönelik 240 saatten az olmamak üzere düzenlenen eğitim programını tamamlamış olan, mesleki gelişim alanlarında başöğretmenlik için öngörülen çalışmaları tamamlayanlar başöğretmen unvanı için yapılan yazılı sınava başvurabilir.

21- Uzman öğretmen/başöğretmenlerin tazminatları ne kadar olacak?

Uzman öğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı yüzde 20'den yüzde 60'a, başöğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı ise yüzde 40'tan yüzde 120'ye yükseltilmiştir.

Ayrıca uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı alanlara her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilir.

22- Uzman ve başöğretmenlik kariyer basamaklarında kota, kontenjan ve sıralama var mı?

Kota, kontenjan veya sıralama olmayacak. Sınavdan 70 ve üzeri puan alan ve gerekli şartları karşılayan tüm öğretmenler unvan almaya kaz kazanmış olacak.