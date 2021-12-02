Öğretmenlikte kariyer sistemi geliyor

Milli
Eğitim Bakanı Mahmut Özer
, 19'uncusu yapılan Eğitim Şûrası
'nı değerlendirdi. Şûrada öğretmenlikte kariyer sistemine geçilmesi yönünde kararlar alındığını açıklayan Özer, Öğretmenlik Meslek Kanunu
'nda öğretmenliğin kariyer mesleği olarak tanımlanacağını adaylık, öğretmenlik, uzman
öğretmenlik ve başöğretmenlik alanlarında hakların, görevlerin ve sorumlulukların da netleştirileceğini kaydetti. Buna göre öğretmenlikte 10 yılını dolduranlar uzmanlık sınavına girecek. Başarılı olanlar "Uzman Öğretmen" sayılacak. Yüksek lisans yapanlar ise bundan muaf olacak. 10 yıl uzman öğretmen olanlar ise yapılacak sınavla başarılı olmaları halinde "başöğretmen" olacak ve ilave bir derece alacak. Bu durumda ise maaş larında 2000 lira iyileştirme olacak.