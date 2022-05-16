Oguş Ne Demek? Tarihte Eski Türk Aile Yapısında Oğuş Nedir Ve Ne Anlama Gelir?

Eski türk Devletlerinin yöneticisi konumunda olan Hakanlar, milletlerine hitap ederken kendisine yakın kişilerden başlayarak "..... oğlanım, oğuşum" şeklinde söylemde bulunduğu bilinir. Bu söylemden yola çıkılarak Hakan'ın kullandığı oğuş kelimesinin kan akrabalığını anlatan bir kelime olduğu anlaşılsa da tam anlamı kesin olarak belirlenememiştir. Nereden geldiği bilindiği zaman Türk aile yapısını anlatan bir terim olduğu anlaşılsa da oğuş ne demek sorusu her zaman bu kelimeyi yeni duyan kişilerin yanıtını bilmek istediği bir sorudur.

Oğuş Ne Demek?

Oguş kelimesi, Orhun Abidelerinde de yer alan eski Türkçe bir kelimedir. Yapılan tercümeler sırasında oğuş kelimesine çeşitli anlamlar verilmiştir. Ancak en çok "aile" anlamı ile bilinir. Aileyi temsil etmek için kullanılan bu sözcüğün diğer anlamları şu şekildedir; "Kabile, boy, soy, akraba, nesil". Buna ek olarak Kaşgarlı Mahmut'un kaleme aldığı Türkçe dilinin sözlüğü niteliğinde olan Divan-ü Lügat- it- Türk kitabında da yer alır. Bu kitapta Kaşgarlı Mahmut, oguş kelimesini de ele almış ve anlamını "oymak, hısım, akraba" kelimeleri ile anlatmıştır.

Tarihte Eski Türk Aile Yapısında Oğuş Nedir?

Eski Türk devletlerinde aile yapısı toplumun çekirdeği şeklindeydi. Eski Türklerde toplumun iki temel unsuru bulunmaktaydı. Bu unsurlar aile ve orduydu. Eski Türk ailelerini temsilen kullanılan kelime "oguş" kelimesiydi. Eski Türk devletlerinde ne çok geniş ne de çok dar bir aile yapısı vardı. Aile reisi mutlak hakimiyet sahibi değildi. Oğuşlarda en çok dikkat çeken konu; kadınların hem mirastan pay hakkının olması hem de aile yönetiminde ve toplumsal hayatta aktif şekilde rol oynamasıdır.