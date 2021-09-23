Öğüt Eş Anlamlısı – Öğüt Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Türkçe bir kelime olan öğüt, bir kimseye doğru, uygun bir yol göstermek amacıyla söylenen söz durumudur. Dil bilgisi kurallarına göre yazılış ve okunuşlar farklı fakat anlamları bakımından farklı olan birçok kelime vardır. Bunlardan en sık karşılaşılan sözcük ise öğüttür. Özellikle ilkokul çağındaki öğrenciler ''Öğüt eş anlamlısı nedir? Öğüt kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük ne?'' sorularına yanıt arar. Öğüt kelimesinin bir eş anlamlısı bulunurken bunlardan en çok bilineni nasihattır.

ÖĞÜT EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Öğüt kelimesi anlam olarak nasihat demektir. Bir kimseye doğru, uygun bir yol göstermek, özellikle kötü davranışlardan sakındırmak için, şu ya da bu şeyi yapması ya da yapmaması konusunda söylenen söz öğüttür. Yazılış ve okunuşları bakımından farklı fakat anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Bu tür kelimeler birbirlerinin yerini tutabilir. Öğüt eş anlamlısı olarak nasihat kelimesi de kullanılabilir. Bunlar cümle içinde öğüt anlamını da taşır.

ÖĞÜT KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI OLAN SÖZCÜK

Anlamdaş olarak da bilinen eş anlamlı kelimeler; klasik tanımı ile yazılışları farklı ancak anlamları aynı kelime gruplarıdır. Dil bilgisi dersleri esnasında rastlanılan bu kelimeler hayatın birçok alanında da kullanılmaktadır.

ÖĞÜT NE DEMEK, NEDİR? TDK'YE GÖRE ANLAMI

Öğüt kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. TDK'ye göre, öğüt kelimesi anlamı şu şekildedir:

Bir kimseye yapması veya yapmaması gereken şeyler için söylenen söz, nasihat

ÖĞÜT KELİMESİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

Bütün öğütlerine itaat ettiğim hâlde hiçbir şeye muvaffak olamıyorduk.

ÖĞÜT KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

Öğütte (veya öğütlerde) bulunmak

Öğüt vermek