Oğuz Atay Kimdir? Oğuz Atay Eserleri, Kitapları, Sözleri, Hayatı ve Edebi Kişiliği

Oğuz Atay kimdir sorusunun yanıtlarını öğrenmek için öncelikle yazarın hayatı ve eserleri hakkında bilgilere de erişmek gereklidir. Bu nedenle Oğuz Atay hayatı ve eserleri, ayrıca Oğuz Atay edebi kişiliği hakkında ayrıntıları araştırıp derledik. Türk romanı deyince ilk akla gelen isimlerden birisi olan Oğuz Atay kitapları ve şiirleri hangileridir? Oğuz Atay hangi akım ve toplulukta yer almıştır. Gelin detaylı yanıtlara birlikte göz gezdirelim.

Oğuz Atay Kimdir? Kısaca Hayatı

Oğuz Atay romanları ve eserleri ile Türk Edebiyatında iz bırakmış, hemen her okurun beğenisini kazanmış usta bir yazarımızdır. Kendisi 12 Ekim 1934 tarihinde Kastamonu'da dünyaya gelmiştir. Babası o dönemler Kastamonu milletvekillerinden Cemil Atay'dır. İlk ve ortaokul eğitimini Kastamonu'da lise eğitimini ise Ankara Kolejinde tamamlayan Atay, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden mezun olarak eğitim hayatını tamamlamıştır. Mezuniyetinin ardından İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi'nde İnşaat bölümünde akademisyenlik görevinde bulunmuştur. Bu dönemde Topografya isimli akademik bir kitap ve çeşitli makaleler yazmış, söyleşileri dergi ve gazetelerde yayımlanmıştır. Edebiyat kariyerinin yükseliş noktası ise Tutunamayanlar isimli meşhur romanı sayesinde TRT Roman Ödülü'nü alması olmuştur. Bu başarının hemen arkasından yazmaya devam eden Oğuz Atay, diğer eserleri ile de beğenileri toplamış edebiyat çevresinde gündemde olan bir yazar haline gelmiştir. Sağlık problemleri baş gösteren üstat ne yazık ki 13 Aralık 1977 tarihinde vefat etmiştir.

Oğuz Atay Edebi Kişiliği

Yazarlık hayatına ilk olarak akademik söyleşi ve makaleler ile başlayan Oğuz Atay, ilk olarak Topografya isimli mesleki bir kitap yazmıştır. 1970 yılında yayımladığı Tutunamayanlar isimli romanı büyük ses getirmiş, hem eleştirmenler hem de okurlar tarafından çok beğenilmiştir. Yazarın hemen her eserindeki dili, hem ironi hem mizah biraz da ayrıksı üsluptadır. Toplumsal kalıplar, kargaşalar ve ona uyum sağlayamayan düşünceler Oğuz Atay eserlerinde konu olarak sıkça karşımıza çıkmaktadır. Eserlerinde sıkça monologlar gördüğümüz Oğuz Atay, basmakalıp düşünceleri ve buna başkaldırışı ustaca kaleme almış bir edebiyat sanatçısıdır.

Oğuz Atay Eserleri Ve Kitapları

Tutunamayanlar (1972)

Tehlikeli Oyunlar (1973)

Bir Bilim Adamının Romanı (1975)

Korkuyu Beklerken (1975)

Oyunlarla Yaşayanlar (1975)

Günlük (1987)

Eylembilim (1998)