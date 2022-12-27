Oğuz Kaan Destanı Kime Aittir? Oğuz Kaan Destanı Hangi Devlete Aittir, Konusu ve Önemi Nedir?

Yaratılış, Saka, Göktürk, Uygur ve Göktürk Destanları, Türk tarihinin en önemli destanlarıdır. Doğaüstü ve mitolojk ögelerle süslenen Oğuz Kaan Destanı, Türk tarihi açısından oldukça önemli bir konumdadır. Oğuz Kaan destanı özetini Mete Han'ın tüm hayatı oluşturmaktadır. Destan, Büyük Hun İmparatoru Mete Han'ın hayatını konu edinmektedir. İslam öncesi hayatı temsil eden destanın üç biçimi vardır. Destanın üçüncü varyantının Ebül Gazi Bahadır tarafından kaleme alındığı kabul edilmektedir.

OĞUZ KAAN KİMDİR?

Oğuz Han adıyla bilinen Oğuz Kaan, Altay ve Türk mitolojisine göre Türklerin atası olarak kabul görür. Kabihan'ın torunu olan Oğuz Kaan'ın babası Kara Han, annesi Ay Kağan'dır. Oğuz Kaan, Oğuz Kaan Destanı'nda baş karaktere hayat vermektedir. Türklerin atası Oğuz Kaan destanda; Asya Hun Devleti'nin hükümdarı Mete Han ve Zülkarneyn peygamber ile özdeşleştirilmiştir.

OĞUZ KAAN DESTANI HANGİ DEVLETE AİTTİR?

Tarihteki ilk Türk destanı Oğuz Kaan destanıdır. Oğuz kaan destanı hangi türk devletine aittir? sorusunun cevabı Büyük Hun İmparatorluğudur. Türklerin atası Oğuz Kaan'ın adını alan destan Türkmenlerin sözlü rivayetlerinden oluşmaktadır.

OĞUZ KAAN DESTANI KONUSU

Oğuz Kaan destanı 17.yüzyılda Ebül Gazi Bahadır Han tarafından kaleme alınmıştır. Oğuz Kaan Destanı, Türkmenlerin önceki yazılarından ve sözlü rivayetlerinden yaralanarak yazılmıştır. Oğuz Kaan destanı konusu, destanda Asya Hun Devleti'nin hükümdarı olarak bilinen Mete Han'ın hayatını içermektedir. Destan'da; Oğuz Kaan'ı temsil eden Mete Han'ın bütün hayatı, hükümdarlığı, savaşları, evlilikleri ve çocukları yer almaktadır.

OĞUZ KAAN DESTANI ÖZELLİKLERİ