OHM Kanunu Nedir? OHM Nedir, Neyin Birimi?

Ohm yasası, elektrikteki temel kavramlar olan gerilim, direnç ve akım arasındaki ilişkileri hesaplamaya yarayan bir fizik kanunudur. Volt = amper x ohm şeklinde ifade edilen ohm kanunu, akım ve direncin çarpımının gerilime eşit olduğunu ifade eder. Ohm kanununa göre, herhangi bir elektrik devresinde, bir iletken madde üzerindeki iki nokta arasından geçen akım potansiyel fark ile doğru orantıya, iki nokta arasındaki direnç ile de ters orantıya sahiptir.

OHM NEYİN BİRİMİ?

Ohm kanunu, direnç, gerilim ve akım değerleri arasındaki ilişkileri hesaplamak için kullanılan temel bir yasadır. Bu yasa ile aralarındaki ilişkilerin incelendiği temel elektrik kavramlarından olan ohm, elektrik alanında direncin birimidir. Sembolü "Ω" şeklinde gösterilen ohm, direnç değerini simgeler.

OHM İŞARETİ

Ohm, elektrik alanında direncin birimidir. Ohm simgesi ise "Ω" sembolüdür. Ohm kanunu genellikle gerilim, akım ve direnç kavramlarının belirli şekillerle ifade edilmesi yoluyla formüle edilir. Buna göre gerilim V harfiyle, akım I harfiyle, direnç ise R harfiyle belirtilir. Bu kavramlar söz konusu harfler ile ifade edildiğinde Ohm kanunu, V = I x R şeklinde ortaya konur. Bu formül, "Ohm hesaplama nasıl yapılır?" sorusunun yanıtını da içinde barındırır. Buna göre ohm hesabı, ohm = volt / amper formülü ile yapılır.

OHM NASIL ÖLÇÜLÜR?

Elektrik ölçümlerinde ohm değerini yani direncin değerini ölçmek amacıyla, ohm-metre adı verilen alet kullanılır. Ohm-metreler kendi içinde düşük direnç değerlerini ölçmeye yarayan mikro-ohmmetreler ve yüksek direnç değerlerini ölçmek için kullanılan meg-ohmmetreler olarak ikiye ayrılır.