Ohtamış Şelalesi Nerede? Yol Tarifi ile Ohtamış Şelalesi’ne Nasıl Gidilir?

Ordu'nun yemyeşil doğası içinde saklı kalmış doğal güzelliklerinden biri olan Ohtamış Şelalesi, Ulubey ilçesine bağlı Ohtamış Köyü sınırları içinde yer almaktadır. Yaklaşık 30 metre yüksekliğe sahip bu etkileyici şelale yılın her dönemi ziyaretçilerine görsel bir şölen sunmaktadır. Ohtamış Şelalesi nerede ve yol tarifi ile Ohtamış Şelalesi'ne nasıl gidilir sorularının yanıtları ile şelalenin tarihi ve özellikleri turistlerin araştırdığı noktalardır.

Ohtamış Şelalesi Nerede?

Ohtamış Şelalesi Ordu ilinin Ulubey ilçesine bağlı Ohtamış Köyü'nde yer almaktadır. Ordu şehir merkezine yaklaşık 38 kilometre, Ulubey ilçe merkezine ise 16 kilometre mesafede bulunan bu şelale Karadeniz'in eşsiz doğasında saklı kalmış bir cennet parçası gibidir. Ohtamış Şalalesi ziyaretçilerine huzurlu ve büyüleyici bir atmosfer sunmaktadır.

Ohtamış Şelalesi'ne Nasıl Gidilir?

Ohtamış Şelalesi'ne ulaşım oldukça kolaydır. Ordu şehir merkezinden yola çıkıldığında, ilk olarak Ulubey ilçesine doğru ilerlemek gerekmektedir. Ulubey ilçe merkezinden Ohtamış Köyü'ne doğru tabelaları takip ederek yaklaşık 20 dakikalık bir araç yolculuğu sonrası şelalenin bulunduğu bölgeye ulaşılır.

Şahsi araçla şelaleye gitmek isteyen ziyaretçiler için Ordu- Ulubey yolu kullanılabilir. Yol asfalt olup büyük bir kısmı rahatlıkla geçilebilir niteliktedir. Şelaleye en yakın noktada araç park alanları bulunmaktadır ve park alanlarından kısa bir yürüyüşle şelaleye ulaşmak mümkündür.

Toplu taşıma ile şelaleye ulaşmak isteyenler ise Ordu şehir merkezinden Ulubey ilçesine giden minibüsleri kullanabilirler. Ulubey ilçe merkezinden Ohtamış Köyü'ne ulaşım sağlayan yerel dolmuşlarla şelale yakınlarına varmak mümkündür.

Ohtamış Şelalesi'nin Özellikleri

Ohtamış Şelalesi Karadeniz Bölgesi'nin en büyük şelalelerinden biri olarak kabul edilmektedir. Yaklaşık 30 metre yükseklikten dökülen su, doğal bir havuz oluşturarak muhteşem bir manzara sunmaktadır. Şelalenin suyu yıl boyunca belirli bir debiye sahip olup, yaz aylarında bile akışkanlığını koruyarak serinletici bir etki bırakmaktadır.

Bölge halkı tarafından anlatılan efsanelere göre, Ohtamış Şelalesi'nin çevresinde eski dönemlerde yerleşimciler yaşamış ve şelale, köy halkı için önemli bir su kaynağı olmuştur. Doğal yapısı ve çevresindeki bitki örtüsü sayesinde fotoğrafçılar, doğa tutkunları ve kamp severler için vazgeçilmez bir destinasyon haline gelmiştir.

Sonbahar aylarında dökülen yapraklarla birlikte ayrı bir güzelliğe bürünen şelale ilkbaharda ise coşkulu sularıyla ziyaretçilerine harika bir doğa manzarası sunmaktadır. Bölge aynı zamanda trekking ve piknik yapmak isteyenler için de ideal bir alandır.

Ohtamış Şelalesi, doğanın bizlere sunduğu en güzel hediyelerden biri olarak ziyaretçilerini beklemektedir.