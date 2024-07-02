Ok Şiiri Sözleri - Yahya Kemal Beyatlı Ok Şiiri Açıklaması Ve İncelemesi

Yahya Kemal, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde yetişmiş bir şair olarak, eserlerinde Osmanlı kültür ve medeniyetine büyük önem vermiştir. Şiirlerinde, İstanbul'un fethi, Osmanlı tarihi ve Türk medeniyeti gibi konular üzerinde durmuştur. Tarihi ve milli duyguları coşkulu bir şekilde yansıtmıştır. Yahya Kemal Beyatlı Ok şiiri sözleri, açıklaması ve incelemesi ise tarihi unsurlar barındıran bu eseri anlamak açısından faydalı olabilir.

Ok Şiiri Sözleri

Yahya Kemal Beyatlı (1884-1958), Türk edebiyatının önde gelen şair ve yazarlarından biridir. Edebi kişiliği ve eserleriyle Türk şiirine büyük katkılarda bulunmuştur. Eserlerinde, geleneksel Osmanlı divan şiirinin izlerini taşırken aynı zamanda Batı edebiyatından da etkilenmiştir. Klasik Türk şiirinin formlarını ve temalarını modern bir üslupla yeniden yorumlamıştır. O, şiirlerinde sıkça milli ve tarihi temaları işlemiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılış döneminde ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıllarında yaşadığı için bu dönemlerin ruhunu eserlerine yansıtmıştır. "Sessiz Gemi" ve "Akıncılar" gibi şiirleri bu temaların en güzel örneklerindendir. Onun tarafından yazılan Ok şiiri sözleri ise şöyledir:

OK

Yavuz Sultan Selim Han´in önünde

Ok atan ihtiyar Bektaş Subaşı,

Bu yüksek tepeye dikti bu taşı

O gazi hünkarın mutlu gününde..

Vezir, molla, ağa, bey, takım takım

Güneşli bir nisan günü ok attı.

Kimi yayı öptü, kimi fırlattı,

En er kemankeşe yetti üç atım.

En son Bektaş Ağa çöktü diz üstü.

Titrek elleriyle gererken yayı,

Her yandan bir merak sardı alayı.

Ok uçtu hedefin kalbine düştü.

Hünkar dedi ´Koca, pek yaman saldın,

Eğerci bellisin benim katımda,

Bir sır olsa gerek bu ilk atımda.

Bu sihirli oku nereden aldın?

İhtiyar elini bağrına soktu,

Dedi İstanbul muhasarası,

Başlarken aldığım gaza yarası,

İçinden çektigim bu altın oktur.

-YAHYA KEMAL BEYATLI

Ok Şiiri İncelemesi

Yahya Kemal Beyatlı'nın "Ok" adlı şiiri, Osmanlı İmparatorluğu'nun güçlü dönemlerine bir övgü niteliğindedir. Altın ok, gazilik ve kahramanlığın bir simgesi olarak şiirin ana temasını oluşturur. Şiirin anlamı ve içeriği ise şu şekilde açıklanabilir: