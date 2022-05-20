Ökaryot Hücre Nedir? Ökaryot Hücrenin Özellikleri Ve Yapısı

Ökaryot hücreler bilimde çok geniş bir yer kaplar. Ökaryot hücrenin özellikleri ve yapısı uzun zamandır araştırılan ve hala da araştırılmaya devam edilen bir konudur. Peki ya ökaryot hücre nedir? Ökaryot hücrelerin çalışmalarında, ökaryot hücrenin özellikleri ve yapısında gün geçtikçe daha net ve kesin bilgiler elde edilmektedir.

Ökaryot Nedir?

Ökaryotik hücreler, membrana bağlı olarak iyi tanımlanmış olan bir çekirdeğe ve aynı şekilde diğer membrana bağlı organellere sahip olan yapılardır. Bu hücreler yapı olarak oldukça karmaşıklardır ve bu şekilde işlev görürler. "Ökaryot" esasen "gerçek" anlamına gelir. Yunanca "karyon" adındaki kelimeden türetilmiş bir kelimedir. Ökaryotik hücreler, prokaryotik hücrelerle karşılaştığında, prokaryotik hücrelere göre daha kompleks işlevleri yerine getirebildikleri gözlemlenir.

Ökaryot Hücre Nedir?

Ökaryot hücreleri tanımlamak için özelliklerini bilmek oldukça mühim. Aşağıda ökaryot hücrelerin genel özellikleri liste halinde sıralanmıştır.

Boyut olarak Ökaryotik hücrelerin çapı 10-100um arasında değişir ve bu nedenle prokaryotik hücrelere göre önemli derecede büyüktürler.

Şekil ve hücre tipine göre ökaryotik hücrelerin şekli önemli derece değişirler. Bazı hücreler ampi gibi pleiomorfikken, bazılarıysa sadece bitki hücreleri gibi tanımlanmış bir formdadır.

Hücrelerin biçimi, çevresel faktörlerden ve başka işlevsel adaptasyonlardan son derece etkilenmektedir.

Ökaryotik hücreler, oldukça fazla sayıda zara bağlı olarak organellere ve iyi tanımlanan çekirdeğe sahip daha gelişkin bir hücresel organizasyonu kendinde bulundurmaktadır.

Ökaryotik hücrelerin genetik malzemesi DNA olarak bilinir ve doğrusaldır. Birden fazla replikasyon kaynağını kendinde bulundurur.

Ökaryotik hücre çekirdeği, karmaşık bir nükleer zarla çevrelenmiştir. Çekirdekte bulunan kromozomlar, prokaryotların dairesel kromozomlarının tam tersi olacak şekilde doğrusal kromozomlar oluşturmak adına histon proteini ile komplekslenir.

Bazı ökaryotik hücrelerde mevcut olan hücre duvarı selülöz ya da diğer karbonhidratlardan meydana gelir.

Maya hücreleri gibi olan bazı ökaryotik hücrelet mitoz ya da fisyon yolu ile eşeysiz biçimde çoğalıyorken, diğer hücrelerin çoğalma biçimi cinseldir.

Prokaryot ve Ökaryot Farkları

Prokaryotlar bir hücre çekirdeğine veya herhangi bir zarla ile kaplı olan organelere sahip değillerdir. Ökaryotlara gelince, ökaryotlar genetik malzeme ile bir arada olarak membranla ilişkilidirler ve organalleri tutmakta olan membrana bağlı olan bir çekirdeğe sahip organizmalardan meydana gelir.

Prokaryotlar ile Ökaryotlar arasındaki temel ayrım, ökaryotik hücrelerde zara bağlı bir çekirdek mevcutken, prokaryotik hücreler bu biçimdeki bir zara bağlı değillerdir. Ökaryotlar genetik verilerini çekirdekte depolarlar, Prokaryotlarda ise DNA, nükleoid bölümünde bir arada demetlenmiş biçimdedir. Ancak zara bağlı bir çekirdeğin içinde depolanma durumu mevcut değildir.

Ökaryot Hücre

Hücrelerinde bir çekirdek ya da organeller içermekte olan Ökaryotlar, bir canlı grubudur. Bilimsel metotla sıralandıklarında arke ve bakterilerle birlikte bütün canlıları kapsamakta olan üç esas gruptan birini oluştururlar. Ökaryotların genetik materyalleri zarla çevrili olan, çoğunlukla bir, nadiren de olsa birden fazla olan çekirdek içerisinde yer almaktadır.