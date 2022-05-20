Ökaryot Hücre Nedir? Ökaryot Hücrenin Özellikleri Ve Yapısı

Ökaryot hücreler bilimde çok geniş bir yer kaplar. Ökaryot hücrenin özellikleri ve yapısı uzun zamandır araştırılan ve hala da araştırılmaya devam edilen bir konudur. Peki ya ökaryot hücre nedir? Ökaryot hücrelerin çalışmalarında, ökaryot hücrenin özellikleri ve yapısında gün geçtikçe daha net ve kesin bilgiler elde edilmektedir.
Ökaryotik hücreler, membrana bağlı olarak iyi tanımlanmış olan bir çekirdeğe ve aynı şekilde diğer membrana bağlı organellere sahip olan yapılardır. Bu hücreler yapı olarak oldukça karmaşıklardır ve bu şekilde işlev görürler. "Ökaryot" esasen "gerçek" anlamına gelir. Yunanca "karyon" adındaki kelimeden türetilmiş bir kelimedir. Ökaryotik hücreler, prokaryotik hücrelerle karşılaştığında, prokaryotik hücrelere göre daha kompleks işlevleri yerine getirebildikleri gözlemlenir.
Ökaryot hücreleri tanımlamak için özelliklerini bilmek oldukça mühim. Aşağıda ökaryot hücrelerin genel özellikleri liste halinde sıralanmıştır.
Prokaryotlar bir hücre çekirdeğine veya herhangi bir zarla ile kaplı olan organelere sahip değillerdir. Ökaryotlara gelince, ökaryotlar genetik malzeme ile bir arada olarak membranla ilişkilidirler ve organalleri tutmakta olan membrana bağlı olan bir çekirdeğe sahip organizmalardan meydana gelir.
Prokaryotlar ile Ökaryotlar arasındaki temel ayrım, ökaryotik hücrelerde zara bağlı bir çekirdek mevcutken, prokaryotik hücreler bu biçimdeki bir zara bağlı değillerdir. Ökaryotlar genetik verilerini çekirdekte depolarlar, Prokaryotlarda ise DNA, nükleoid bölümünde bir arada demetlenmiş biçimdedir. Ancak zara bağlı bir çekirdeğin içinde depolanma durumu mevcut değildir.
Hücrelerinde bir çekirdek ya da organeller içermekte olan Ökaryotlar, bir canlı grubudur. Bilimsel metotla sıralandıklarında arke ve bakterilerle birlikte bütün canlıları kapsamakta olan üç esas gruptan birini oluştururlar. Ökaryotların genetik materyalleri zarla çevrili olan, çoğunlukla bir, nadiren de olsa birden fazla olan çekirdek içerisinde yer almaktadır.