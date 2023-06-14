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Haberler Eğitim Haberleri Ökaryot ve Prokaryot Ortak Özellikleri Nelerdir? Prokaryot ve Ökaryot Hücrelerin Ortak Özellikleri ve Farkları
Giriş Tarihi: 14.6.2023 10:15 Son Güncelleme: 14.6.2023 10:15

Ökaryot ve Prokaryot Ortak Özellikleri Nelerdir? Prokaryot ve Ökaryot Hücrelerin Ortak Özellikleri ve Farkları

Ökaryot ve prokaryot ortak özellikleri mevcut olan hücrelerdir. Biyoloji derslerinde mutlaka işlenen konulardan hücreler konusunda ele alınan ökaryot ve prokaryot hücrelerin benzer ya da zıt özellikleri hakkında detayları inceleyeceğiz. Ökaryot ve Prokaryot hücrelerin ortak ve farklı özellikleri nelerdir? İşte ayrıntılı yanıtlar…

Ökaryot ve Prokaryot Ortak Özellikleri Nelerdir? Prokaryot ve Ökaryot Hücrelerin Ortak Özellikleri ve Farkları

Canlı bedeninin temel taşları olan hücreler bir takım sınıflandırmalar ile alınmaktadır. Bu konuda ele alınan ökaryot ve prokaryot hücrelerde bahsi geçen sınıflandırmaya dahildir. Gerek isim benzerlikleri gerek konunun detaylı olması nedeniyle birbirleri ile karıştırılmaması için ökaryot ve prokaryot hücrelerin özelliklerini bilmekte fayda var. Bizde bu nedenle bu yazımızda ökaryot ve prokaryot ortak özellikleri hakkında detaylara yer verdik.

Ökaryot ve Prokaryot Nedir?

Hücreler ile canlılar konusunda işlenen prokaryot ve ökaryot biyoloji derslerinde sıkça karşımıza çıkmaktadır. Ökaryotlar, içinde çekirdek barındıran hücre türüdür, prokaryotlar ise içinde çekirdek barındırmayan hücre türüdür. Bu bağlamda birbirinden ayrılan ökaryot ve prokaryotlar daha birçok farklılıklara ve benzerliklere sahiptir.

Prokaryot ve Ökaryotların Ortak Özellikleri?

Ökaryot ve prokaryot hücrelerin ortak ve benzer özelliklerini maddeler halinde sıraladık;

  • Sitoplazma ve hücre zarı her ikisinde de mevcuttur.
  • Ribozomları vardır.
  • Her iki tür hücre de solum yapabilme özelliğine sahiptir.
  • Hücre zarları her iki türde de seçici geçirgendir.
  • Fotosentez yapma şekilleri birbirine benzer.
  • Her ikisi de enerji olarak ATP kullanır.
  • Genetik materyalleri ve sonraki nesillere aktarma özellikleri ortaktır.
  • Glikoz reaksiyonları benzer türdedir.

Prokaryot Ve Ökaryot Arasındaki Farklılıklar

İlk başlığımızda belirttiğimiz gibi ökaryot ve prokaryotlar arasında belli başlı farklılar vardır, bahsi geçen farklılıkları maddeler halinde sıraladık;

  • Ökaryotlarda çekirdek vardır, prokaryotlarda ise yoktur.
  • Prokartotların hücre boyutu küçükken ökaryotlarda ise büyüktür.
  • Prokaryotlar tek hücrelidir, ökaryotlar ise çoğunlukla çok hücrelidir.
  • DNA formu prokaryotlarda sirküler, ökaryotlarda ise doğrusaldır.
  • Prokaryotlarda membrana bağlı organeller yoktur, ökaryotlarda ise vardır.

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Ökaryot ve Prokaryot Ortak Özellikleri Nelerdir? Prokaryot ve Ökaryot Hücrelerin Ortak Özellikleri ve Farkları
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