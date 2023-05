Okey Taşı Kaç Tane Olur? 101 ve Düz Okey Kaç Taşla Oynanır?

Okey, şansın yanı sıra stratejinin de ön plana çıktığı eğlenceli bir oyundur. Okey taşı kaç tane olur sorusunu araştırırken bir yandan da oyunun kurallarını öğrenmeniz mantıklı olacaktır. Okey kaç taşla oynanır sorusu, her oyuncunun bilmesi gereken bir konudur. Oyunun çok sayıda kuralı vardır. Kuralları doğru uygulayan ve şanslı olan oyuncu oyunu kazanır. Bir elde okey taş sayısı kaçtır sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Okey Taşı Kaç Tane Olur?

Okey oyununda dikdörtgen şeklinde 106 adet taş vardır. bu taşlar 4 farklı renkte olabilir. Bir oyuncu elindeki taşları farklı renklerin aynı numaraları ya da aynı renklerin seri numaraları şeklinde biriktirmelidir. Elindeki taşları bu kurala göre tamamlayan oyuncu, oyunu kazanmış olur.

Okey oyununda her oyunda numarası değişen bir taş da okey olur. Okey taşı, istenilen sayının yerine kullanılabilir. Bu da oyuncuya büyük avantaj sağlar. Oyuncu, okey taşı ile oyunu bitirirse 2 kat daha fazla puan kazanır. Oyuncuların belirlediği puana ilk ulaşan oyuncu oyunu kazanmış olur.

Bir Elde Okey Taş Sayısı Kaçtır?

Düz okey ve 101 okeyde, masada bulunan okey taşı sayısı aynıdır. Yani her iki oyun da 106 taşla oynanır. 4 kişilik bir okey oyununda düz okeyde her oyuncuda 14 taş bulunur. Oyuna başlayacak olan oyuncuya 15 taş verilir. 101 okeyde ise oyuncuların her birinde 21 okey taşı bulunur. Oyuna başlayacak ilk oyuncuda ise 22 taş vardır.