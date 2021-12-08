Öklid teoremi nedir? Öklid bağıntısı konu anlatımı

Öklid 13 kitaptan oluşan Elementler eserinde geometri dalında birçok konuya değinmiştir. İlk kitabında 10 adet aksiyondan bahsetmiştir. Diğer kitaplarında da geometri önermeleri ve ispatlarını yapmıştır. Bunlardan biri "Herhangi bir noktadan herhangi başka bir noktaya bir düz doğru çizmek mümkündür." şeklinde örnek verebiliriz. Ortak kanıtlar ise "Bir şeye eşit olan başka şeyler birbirlerine de eşittirler." şeklindedir. Öklid teoremi nedir? Konusunu ayrıntılı inceleyeceğiz.
ÖKLİD NEDİR?
Öklid, Milattan önce 330 -275 yılları arasında yaşadığı tahmin edilen İskenderiyeli bir matematikçinin ismi. Gelmiş geçmiş en iyi matematikçiler arasında yer almış ve geometri alanın yaptığı çalışmalarla adını duyurmuştur. Kurduğu Öklid bağlantısı ile nam kazanmıştır. Eserlerinde geometri adına hem önermeler hem de ispatlar yapmıştır. İskenderiyeli Yunan matematikçi Öklid'e atfedilen matematiksel bir sistemin adı Öklid geometrisidir.
ÖKLİD TEOREMİ
Öklid 13 kitaptan oluşan Elemanlar eserinde Öklid kuralları ile bilinen önermeleri oluşturmuştur. Bunlar şu şekildedir:
Ortak ispatlar ise:
ÖKLİD BAĞLANTISI
Bir dük üçgende 90 derece açı bulunduğu köşeden hipotenüse bir dikme inilirse ortaya iki tane yeni dik üçgen oluşur. Oluşan dik üçgenler açı bakımından benzerdirler. Bu üçgenlerden yararlanılarak elde edilen bağlantılara Öklid bağlantısı denir. Buna Öklid algoritması da denilmektedir.
Öklid'in Yükseklik Bağıntısı
h² = m.n
Öklid'in Dik Kenar Bağıntıları
c² = m.a
ÖKLİD ELEMANLARI
Geometri bilgilerinin sistematikleştirilmesi olayına elemanlar adı verilmiştir. Öklid'in elemanlar eserinde 13 kitap vardır.