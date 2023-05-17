Okmeydanı Nereye Bağlı? Okmeydanı Nerede, Hangi İlçenin Sınırlarında?

Okmeydanı nereye bağlı sorusu merak edilen konular arasındadır. Çünkü teknik olarak İstanbul'da 3 farklı ilçeye bağlıdır. Bu yüzdendir ki Okmeydanı nerede, hangi ilçeye bağlı merak konusudur. Merakınızı gidermek adına bu konu hakkında araştırma yaptık. Araştırmamızın sonuçlarına ulaşmak için haberimizi okumaya devam edin ve Okmeydanı nereye bağlı, hangi yakada sorularının cevaplarına ayrıntılarıyla ulaşın.

Okmeydanı Nereye Bağlı?

Okmeydanı, İstanbul'un Kâğıthane, Şişli ve Beyoğlu ilçelerine bağlı bir semt olup Fatih Sultan Mehmet'in bu bölgede okçuluk müsabakaları için kurdurduğu ok meydanı ve okçuluk tekkesi sebebi ile bu ad verilmiştir. Yakın yerlerdeki caddelerde, uzun mesafelere atılan okların düştüğü yerleri belirlemek için dikilmiş menzil (nişan) taşları vardır.

Okmeydanı Nerede?

Okmeydanı semti İstanbul'un Avrupa yakasında yer alan Şişli ilçesine bağlıdır. Osmanlı devleti zamanında bu bölgede okçuluk sporu yapıldığı için adını buradan almıştır. İstanbul'un en merkezi noktalarından birisi olarak günümüzün öne çıkan semtlerinden birisidir. Okmeydanı bağlı olduğu Şişli ilçe merkezine 11 kilometre mesafe uzaklıktadır. Okmeydanı semtinin İstanbul şehir merkezine mesafesi ise yaklaşık 4 kilometredir. Okmeydanı semtinde Halil Rıfat Paşa Mahallesi, Kaptan Paşa Mahallesi ve Mahmut Şevket Paşa Mahallesi olarak toplam 3 mahalle bulunmaktadır.

Okmeydanı'na Nasıl Gidilir?

Okmeydanı'na gidebilmek için otobüs, minibüs ve metrobüs gibi alternatifleriniz bulunduğu gibi özel aracınızla da gitmeniz oldukça kolaydır. Bulunduğunuz konum itibariyle aktarmalı olarak ya da doğrudan Okmeydanı'na ulaşabilmeniz mümkündür. Okmeydanı'na gidebilmek için kullanacağınız toplu taşıma araçları şu şekildedir:

Otobüs Hatları

• 32M Cevatpaşa - Mecidiyeköy

• 33M Giyimkent - Mecidiyeköy

• 33TM Giyimkent/Turgut Reis - Mecidiyeköy

• 36EM Cebeci - Mecidiyeköy

• 36M Cebeci - Mecidiyeköy

• 37M Çırçır Metro - Mecidiyeköy

• 38G Gaziosmanpaşa Devlet Hastanesi - Mecidiyeköy

• 38M Cevatpaşa/Küçükköy - Mecidiyeköy

• 41AT Ayazağa - Davutpaşa Yıldız Ünv. Kampüsü

• 48F Akpınar - Mecidiyeköy

• 49A Akşemsettin Mahallesi - Şişli

• 49G Sultangazi Peron/Küçükköy - Şişli

• 49GB Sultangazi Peron/Baraj Yolu - Şişli

• 49K Binevler - Şişli

• 49M Kazım Karabekir Mahallesi - Şişli

• 49Y Yeşilpınar - Şişli

• 50S Alibeyköy Metro - Şişli

• 54Ç Çıksalın - Taksim

• 54E Halil Rıfat Paşa - Eminönü

• 54HŞ Hasköy - Şişli

• 54K Hasköy/Kulaksız - Taksim

• 54ÖR Örnektepe - Taksim

• 54P Piyalepaşa Mahallesi - Taksim

• 54T Sadabat Evleri/Talatpaşa - Taksim

• 55 Gaziosmanpaşa - Şişli

• 65A Seyrantepe - Kağıthane Garajı

• 75O Otogar - Mecidiyeköy

• 77 Yenikapı - Şişli

• 79KM Kayaşehir - Mecidiyeköy

• 91M Fatih Mahallesi Yanyol - Mecidiyeköy

• 92M Bağcılar Devlet Hastanesi - Mecidiyeköy

• 92Ş Yenimahalle Metro - Mecidiyeköy

• 93M Zeytinburnu - Mecidiyeköy

• 97M 15 Temmuz Mahallesi - Mecidiyeköy

• 141M K.S.S. Hastanesi - Mecidiyeköy

• 146M Metrokent - Mecidiyeköy

• 336M Arnavutköy - Mecidiyeköy

• 500L Cevizlibağ - Levent

• 500T Tuzla - Topkapı

• E-58 Esenkent/Bahçeşehir - Mecidiyeköy

• H-2 İstanbul Havalimanı - Mecidiyeköy

Minibüs Hatları

• Çağlayan - Topkapı

• Şişli - Yunus Emre Mahallesi

• Şişli - Vialand

• Şişli - İmar Blokları

• Şişhane - Okmeydanı - Şişli