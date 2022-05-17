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Giriş Tarihi: 17.5.2022 17:45 Son Güncelleme: 17.5.2022 17:46

Oksidasyon Nedir? Biyolojide Oksidasyon Sonucu Ne Oluşur Ve Örnekleri Nelerdir?

Oksidasyon Nedir? Biyolojide Oksidasyon Sonucu Ne Oluşur Ve Örnekleri Nelerdir?

Hem kimyasal hem de biyolojik alanlarda kullanılan terimlerden bir tanesi olan oksidasyon diğer adıyla yükseltgenme olarak bilinmektedir. Aslında yaptığı iş itibariyle de kimyasal tepkime olarak akıllarda kalmaktadır. Oksidasyon ne demek? Konu anlatımı şeklinde detaylı ele alacağız. Biyoloji terimi olarak oksidasyon sonucu ne oluşur? Bu soruyu da örnekleri ile beraber açıklayacağız. İşte oksidasyon konu anlatımı…

Biyolojide oksidasyon terimi oldukça sık telaffuz edilmektedir. Çünkü yükseltgenme işlemlerini birçok örneklerde görebiliriz. Ayrıca tam tersi indirgenme örneklerini de görebiliriz. Oksidasyon nedir ve biyolojide oksidasyon sonucu ne oluşur? Vereceğimiz bazı örneklerle bu konuyu açıklamaya çalışacağız. Oksidasyon konusu sınavlarda da çıktığı için özellikle son dönemlerde araştırılan bir konudur.

Oksidasyon Nedir?

Oksidasyon diğer adıyla yükseltgenme, elektronların bir atom ya da molekülden ayrılmasını sağlayan kimyasal tepkime olarak tanımlanmıştır. Tam tersi durumda, bir elementin kimyasal reaksiyonda elektron alması olayında indirgenme olur. İndirgenme olayına redüksiyon adı verilir.

Yükseltgenme olayına da oksidasyon denir. Kısacası şöyle açıklayabiliriz; reaksiyonda elektron vererek yükseltgenen element karşısındakini indirgediği için indirgen denilir. Elektron alarak indirgenen element karşısındakini yükseltgediği için yükseltgen denir.

Yükseltgenme şu şekilde olur:

  • Bir grup veya molekülden bir elektron uzaklaşması
  • Bir molekülden bir hidrojen atomunun uzaklaşması
  • Bir molekülden bir hidrür iyonunun uzaklaşması
  • Moleküle oksijen sokulması
  • Katalitik dehidrejenasyon

Oksidasyon Tepkimesi

Biyolojide geçen oksidasyon, bir tepkime ve reaksiyon sonucu oluşur. Elektronların molekül atomlarının ayrılması işleminin sonucu tepkime oluşur. Bu şekilde de parçalanma ve yanma gerçekleşir. Fotosentez yapamayan mikroorganizmalar buna en iyi örnektir. Elektron kaynağı besin veya bileşke maddeleri olduğunu belirtelim.

Solunum zinciri de bir başka örnektir. Burada bir dizi elektron moleküler oksijene taşınarak oksidasyon tepkimesini oluştururlar.

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Oksidasyon Nedir? Biyolojide Oksidasyon Sonucu Ne Oluşur Ve Örnekleri Nelerdir?
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