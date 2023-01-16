Oktay Rifat Horozcu Kimdir? Oktay Rıfat Horozcu Şiirleri, Eserleri, Hayatı ve Edebi Kişiliği

Oktay Rıfat Horozcu kimdir? Bu soru şiir sevenler için Horozcu'nun şiirleri ve eserleri kadar merak konusudur. Bunu bilmek için Oktay Rıfat Horozcu hayatı bizlere gereken cevabı verecektir. Şair, oyun ve roman yazarı olan Horozcu için araştırmamızı yaptık. Türk şiirinin en büyük ve en çok sevilen şairleri arasında yer alan Oktay Rıfat Horozcu hangi akım ve topluluğa dahil olduğunu da bulduk. Gelin hep beraber Oktay Rıfat Horozcu kimdir başta olmak üzere akıllara takılan soruların cevaplarına bakalım.

Oktay Rıfat Horozcu Kimdir? Oktay Rıfat Horozcu Hayatı

1914 Trabzon doğumlu olan Horozcu Cumhuriyet dönemi yazarlarından birisidir. Şair Nazım Hikmet'in kuzeni olarak da bilinir. Öğrenim hayatını bitirdikten sonra zabıt katipliği, avukatlık gibi farklı meslekler yapmıştır. Aynı anda edebi hayatında sürdürmüştür. 1988 yılında İstanbul'daki vefatına kadar da sürdürmeye devam etmiştir.

Oktay Rıfat Horozcu Edebi Kişiliği

İlk başlarda toplumcu eserler veren Horozcu, sonraları bireyselciliğe ve gerçeküstücülüğe yönelmiştir. Şiirlerinde her daim kendini yenilemiştir. Sanat toplum içindir anlayışıyla Garip akımının önemli isimlerinden biri olmuştur. Fakat sonraları bu akımdan sıyrılan Horozcu, sanat sanat içindir anlayışını benimseyerek İkinci YVeni akımına dahil olmuştur. Dahil olduğu akım ne olursa olsun şiirlerinde lirizm her dönem var olmuştur.

Oktay Rıfat Horozcu Eserleri

Şiir: Güzelleme, Yaşayıp Ölmek, Kargayla Tilki, Çobanıl Şiirler, İkilik, Elifli, Aşk ve Avarelik Üzerine Şiirler, Dilsiz ve Çıplak, Âşık Merdiveni, Perçemli Sokak, Aşağı Yukarı, Elleri Var Özgürlüğün, Denize Doğru Konuşma, Koca Bir Yaz, Bir Cigara İçimi

Roman: Bay Lear, Danaburnu, Bir Kadın Penceresinden

Tiyatro: Oyun İçinde Oyun, Atlar ve Filler, Yağmur Sıkıntısı, Çil Horoz, Zabit Fatma'nın Kuzusu