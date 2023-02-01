Oktet kuralı nedir sorusu duyan herkesin merak ettiği bir sorudur. Kimya ile ilgili bir terim olan oktet kuralı ile ilgili pek çok merak edilen soru vardır. Bu kuralda bazı elementler vardır. Oktet kuralı ile ilgili merak edilen şu soruların cevaplarını sizler için derledik; oktet kuralı örnekleri, oktet kuralına uymak nedir, hangi elementler oktet kuralına uymaz, oktet kuralına uyan elementler nelerdir?

Oktet Kuralı Nedir? Oktet Kuralına Uyan Elementler Hangileri, Hangi Elementler Uymaz?

Oktet kuralı, tepkimeye giren bir elementin en dış katmanındaki elektron sayısını 8 yaparak asal gaz dizilimine ulaşmaya çalışmasıdır. Buna oktet kuralı denir. Oktet kuralı örnekleri verecek olursak; 7 A-3, 12 B+2, 17 C-1 elementleri sırayla 3 e- alarak, 2 e- vererek, 1 e- alarak oktet kuralına uyarlar.

Oktet kuralına baktığımızda atomların elektron katman dizilimleri helyum dışındaki soy gazların elektron dizilimlerine benzetilir. Helyum dışındaki dememizin sebebi ise helyum benzetmesi dublet kuralına aittir. Çoğu atom oktet ya da dublet kuralına uysa da bazıları bu kuralların istisnası olarak uymazlar. Örnek verecek olursak bor ve berilyum gibi elementler bu kurallara uymazlar. Çünkü genelde merkez atomun 8'den daha az sayıda elektron tarafından çevrelendiği bileşikler oluştururlar.

Oktet Kuralına Uyan Elementler;