OKÜ’de bilgiye sonsuz erişim

Kuruluş temelleri 1976'da atılan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde (OKÜ) geniş kütüphane kaynakları, modern laboratuvarları ve donanımlı öğretim kadrosu ile bilgiye erişim imkânları oldukça geniş ve çeşitli. OKÜ Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun "Bizler, üniversite olarak sadece bilgi aktaran bir kurum olmakla kalmayıp, aynı zamanda düşünmeyi, sorgulamayı ve çözüm üretmeyi teşvik eden bir ortam sunmaktayız. Sizlerin, araştırmacı, yenilikçi ve etik değerlere bağlı birer birey olarak yetişmeniz için elimizden geleni yapacağız" dedi. Uzun, üniversite adaylarına şu mesajları verdi:Cumhuriyet, bize bağımsızlık, özgürlük, demokrasi ve çağdaşlık gibi değerleri armağan etmiştir. Bu değerler, üniversitemizin temel taşlarını oluştururken, sizleri de donanımlı, aydın ve ileri görüşlü bireyler olarak yetiştirmek bizim amacımızdır. Üniversitemiz, bilim ve akademik özgürlüğe verdiği önemle, size katkı sağlayacak birçok fırsat sunmaktadır.Üniversitemizin zengin sosyal ve kültürel etkinlikleriyle de kendinizi geliştirme fırsatı bulacaksınız. Öğrenci kulüpleri, spor aktiviteleri, sanatsal etkinlikler ve daha birçok etkinlik sayesinde ilgi alanlarınıza yönelik faaliyetlere katılabilir, yeni arkadaşlıklar kurabilirsiniz. Üniversite hayatı, sadece ders çalışmakla sınırlı kalmayan bir deneyimdir. Kendinizi keşfedeceğiniz, yeni yetenekler edineceğiniz ve unutulmaz anılar biriktireceğiniz bir dönemdir.Sevgili gençler, üniversitemizi tercih etmekle, ülkemizin geleceğine katkıda bulunma yolunda önemli bir adım atmış olacaksınız. Yükseköğrenim hayatınız boyunca karşılaşacağınız zorluklar olabilir, ancak inanıyorum ki çalışma azminizle başarıyı yakalayacaksınız. Unutmayın ki Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında sizler, geleceğin liderleri olma potansiyeline sahip gençlersiniz.Bu süreçte her türlü soru, talep ve ihtiyaçlarınız için üniversitemizin basın halkla İlişkiler birimi ve tüm akademik ve idari birimlerimiz sizlere yardımcı olacaktır.