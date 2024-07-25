OKÜ’de bilgiye sonsuz erişim

2007 yılında kurulmuş genç ve yenilikçi bir üniversite olan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ), bünyesinde barındırdığı lisansüstü eğitim enstitüsü, 8 fakülte, 2 yüksekokul ve 5 meslek yüksekokulu ile 2024-2025 eğitim-öğretim yılında yeni öğrencilerini bekliyor. Gelişimin öncüsü olma yolunda akademi, bilim ve üniversite-sanayi iş birliği gibi alanlarda adından sıkça söz ettiren OKÜ, yeşil kampüsü ve zengin sosyal, kültürel etkinlik yelpazesiyle dikkat çekiyor. Rektör Prof. Dr. Turgay Uzun "Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi olarak sadece bilgi aktaran bir kurum olmakla kalmayıp aynı zamanda düşünmeyi, sorgulamayı ve çözüm üretmeyi teşvik eden bir ortam sunmaktayız. Sizlerin, araştırmacı, yenilikçi ve etik değerlere bağlı birer birey olarak yetişmeniz için elimizden geleni yapacağız. Üniversitemizin geniş kütüphane kaynakları, modern laboratuvarları ve donanımlı öğretim kadrosu ile bilgiye erişim imkânınız OKÜ'de sonsuz olacaktır" dedi.Akdeniz ikliminin güzelliklerini tümüyle yansıtan, doğayla bütünleşmiş yeşil kampüslerinde modern binaları ve gelişmiş teknolojik altyapısıyla eğitimöğretim faaliyetlerini sürdüren Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, yeni öğrencilerini bekliyor. Eğitim olanaklarının yanı sıra spor imkânlarıyla, düzenlediği sosyal, kültürel ve bilimsel etkinliklerle ayrıcalıklı bir üniversite ve kampüs hayatı sunan OKÜ, öğrencilerin ilgi alanlarına göre kendilerini geliştirebilmelerine de fırsat veriyor. "OKÜ öğrenci kulüpleriyle paylaş, öğren, yaratıcılığını keşfet, hedeflerine ulaş!" sloganıyla öğrenci kulüpleri ve topluluklarına verdiği önemi vurgulayan Üniversitede, çeşitli alanlarda faaliyet gösteren 50'nin üzerinde aktif öğrenci kulübü bulunuyor. Sosyal, kültürel, sosyal sorumluluk, teknoloji, kariyer, bilim ve sanat gibi çeşitli alanlarda aktif faaliyet gösteren OKÜ öğrenci kulüplerinde, 7 binden fazla OKÜ'lü sosyalleşme ve kendini geliştirme fırsatına sahip oluyor. Zengin bir etkinlik potansiyeline sahip OKÜ öğrenci kulüplerinde yıl boyunca söyleşiler, konserler, tiyatro oyunları, imza günleri, spor organizasyonları, şenlikler, sergiler, bilim konferansları, teknik ve kültürel geziler düzenleniyor.OKÜ, öğrencilerine sosyal, kültürel ve sportif alanlarda ders dışı boş zamanlarını değerlendirmeleri sağlamak amacıyla çeşitli etkinliklerle katkı sağlıyor. Üniversite kampüsünde, Gençlik Spor İl Müdürlüğü Gençlik Ofisi Tesisi ve eğitim salonları da bulunuyor. Üniversitenin spor ve etkinlik tesisleri arasında kapalı spor salonu, basketbol ve voleybol sahaları, squash salonu, yarı olimpik yüzme havuzu, FIFA standartlarına uygun stadyum, halı saha, tenis kortları gibi çeşitli seçenekler yer alıyor.Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğrencilerinin barınabilmesi için üniversiteye 1.5 km uzaklıkta 2 bin kişilik kız (KYK), 250 metre uzaklıkta bin kişilik erkek (KYK) öğrenci yurdu ve Karacaoğlan Yerleşkesi yakınında, çok sayıda özel yurt ve barınma imkanı mevcut. Ayrıca Kadirli ilçesinde yine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren 500 Kız/Erkek öğrenci yurdu bulunuyor. Osmaniye`ye ulaşım Adana Şakirpaşa Havalimanı, Gaziantep Havalimanı, Hatay Havalimanı ve Kahramanmaraş havalimanlarından otobüsler ile yaklaşık 1-2 saatlik mesafede yer alıyor. Demiryolu ile Adana, Mersin, Malatya ve Elazığ'a kolaylıkla ulaşılabiliyor.