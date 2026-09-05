Okul çantasına ithal ürün girmeyecek

Milyonlarca öğrenci 14 Eylül'de ders başı yapacak. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde velilerin en önemli harcama kalemlerinden birini ise çanta, defter, kalem ve diğer kırtasiye ihtiyaçları oluşturuyor. Ancak velinin karşısına kimi zaman yalnızca "12'li kuru boya" ya da "seramik hamuru" gibi ihtiyaç listesi değil, doğrudan hangi markanın alınacağını gösteren listeler de çıkabiliyor. Boyanın markası, yapıştırıcının modeli, seramik hamurunun üreticisi... Bazı okulların velilere verdiği kırtasiye listelerinde ihtiyaç duyulan malzemenin adıyla yetinilmeyip alınacak ürünün markasına kadar belirtildiği örnekler bulunuyor. Hatta listelerde velilerin belirli kırtasiyelere yönlendirildiğine ilişkin şikâyetler de gündeme geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılı öncesinde bu uygulamalara karşı açık bir sınır çizdi. Veliler belirli markalara ve yüksek maliyetli ithal kırtasiye setlerine mecbur bırakılamayacak, okulda ürün reklamı ve tanıtımı yapılamayacak. Bakanlığın ücretsiz dağıttığı kaynaklar dışında materyaller de kullandırılmayacak.

YERLİ MALI ÖZENDİRİLECEK

MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı genelgesi tam da bu noktada okullara açık bir talimat getiriyor. Öğrenci ihtiyaçlarının karşılanmasında veliler belirli markalara mecbur bırakılamayacak. Bakanlık özellikle "yüksek maliyetli ithal kırtasiye setleri"ne dikkat çekerek bunların zorunlu tutulmamasını istedi. Bunun yerine Türkiye'nin üretim kapasitesini destekleyecek yerli ürünlerin kullanılmasına imkân sağlanacak. Dolayısıyla öğretmen ihtiyaç duyulan malzemenin türünü belirleyebilecek ancak genelgenin çizdiği çerçeveye göre velinin önüne belirli bir markayı satın alma zorunluluğu çıkarılamayacak.

YARDIMCI KAYNAĞA DA FREN

Velinin cebini ilgilendiren bir diğer önemli düzenleme yardımcı kaynaklarda. Bakanlık tarafından ücretsiz dağıtılan kaynakların dışındaki materyaller okul ve kurumlarda kullandırılmayacak. Öğrenciye belirli bir yayınevinin test kitabı, soru bankası ya da yardımcı kaynak seti aldırılmasının da önüne geçilecek. Üstelik bu konuda yaptırım örnekleri de yaşandı. Şubat 2026'da Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir ortaokulda, bir velinin şikâyeti üzerine yardımcı kaynak kullanımı nedeniyle öğretmenler hakkında disiplin süreci yürütüldüğü basına yansıdı.

OKUL REKLAM ALANI OLMAYACAK

MEB yalnızca zorunlu satın almaya değil, veliyi belirli ürüne yönlendirebilecek tanıtımlara da kapıyı kapattı. Okullarda yönlendirme, reklam ve tanıtım organizasyonlarına kesinlikle izin verilmeyecek. Böylece okulun herhangi bir marka, yayınevi veya ürünün tanıtım alanına dönüşmesinin önüne geçilecek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör