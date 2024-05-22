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Haberler Eğitim Haberleri Okul Eş Anlamlısı Nedir? Okulun Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
Giriş Tarihi: 22.5.2024 09:05 Son Güncelleme: 22.5.2024 09:05

Okul Eş Anlamlısı Nedir? Okulun Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Kurulan ilk okulların eğitim tarihi net olarak bilinmese de ilk çağlardan beri her medeniyette varlığını gösteren okullar, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yapıldığı öğrencilerin bilgi ve becerilerinin geliştirildiği kurumlara verilen isim anlamına gelmektedir. Zengin dilimizde de birçok kelimenin olduğu gibi eski dönemlere nazaran popülaritesini ve kullanımını kaybetmiş olsa da okulun eş anlamlısı bulunmaktadır.

Okul Eş Anlamlısı Nedir? Okulun Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Özellikle lise ve üniversite sınavlarının Türkçe dil bilgisi sorularında sıkça karşımıza çıkan okulun eş anlamlısı ve okulun eş anlamlısı olan kelimenin cümle içinde kullanımı, sınava hazırlanan öğrenciler için basit soruların başında gelmektedir. Her ne kadar okul kelimesinin eş anlamlısı günümüzde popülaritesini kaybetmiş olsa da eski edebi metinlerde sıkça karşımıza çıkmaktadır.

Okul Eş Anlamlısı Nedir?

Tarihi eski Yunan Delfoi Tapınağı'na kadar uzanan okulların bir ülkenin gelişiminde önemli bir rol oynadığı yadsınamamakla beraber TDK tarafından açıklanan ifadeye göre okul kelimesinin eş anlamlısı olarak mektep kelimesi karşımıza çıkmaktadır. 20.yüzyıl ve öncesi metinlerde sıkça karşımıza çıkan bu kelime yerini zaman içinde onunla aynı anlama gelen okul kelimesine bırakmıştır.

Belli bir yaş sınırına gelen her bir bireyin okuma ve yazma yetisini kazandırıldığı kurum olarak bakılan okul bir toplumun eğitimin temel yapı taşlarından biridir.

Okulun Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Kullanıldığı yere göre farklı anlamlar yüklenebilen okul kelimesinin eğitim görülen kurum olarak bakıldığında eş anlamlısının cümle içinde kullanımı aşağıdaki cümlelerdeki gibidir.

Yarın sabah mektep, öğrencileri yeni bir ders yılına başlamak için kapılarını açacak.

Mektep binası, restore edilerek modern bir eğitim merkezine dönüştürüldü.

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Okul Eş Anlamlısı Nedir? Okulun Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
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