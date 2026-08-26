Okul kapısında sıkı kontrol
Yeni eğitim yılında okul güvenliği için giriş-çıkışlardan bina çevresine kadar önlemler artırılacak. İl ve ilçe yürütme kurulları okul ve çevresindeki riskleri yeniden değerlendirecek. Okul giriş-çıkışları kontrollü yapılacak, yaya ve araç trafiği ayrılacak, kör noktalar aydınlatılacak. Acil durumlarda tahliyeyi engelleyen fiziki eksiklikler giderilecek. Okullardaki güvenliği güçlendirmek amacıyla 81 ilde görevlendirilmek üzere 30 bin güvenlik personeli istihdamına yönelik çalışma da yürütülüyor.
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