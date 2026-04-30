Okul öncesi eğitim geleceği güçlendiriyor

Eğitim-Bir-Sen tarafından yayımlanan "Eğitime Bakış: 2025 İzleme ve Değerlendirme Raporu", eğitim sistemine ilişkin dikkat çekici başlıkların yanı sıra önemli kazanımları da ortaya koydu. Veriler, özellikle son 10 yılda lise mezuniyet oranlarında kayda değer artış yaşandığını, okul öncesi eğitimde ise güçlü bir büyüme trendinin sürdüğünü gösterdi. Rapora göre 18-21 yaş grubunda en az lise mezunu olma oranı 2015'te yüzde 54,9 seviyesindeyken 2024 itibarıyla yüzde 75,8'e yükseldi. Bu artış, zorunlu eğitimin yaygınlaşmasının somut sonuçlarından biri olarak öne çıkarken özellikle kız öğrencilerdeki yükseliş dikkat çekti. Eğitimde erken yaşa yapılan yatırımın karşılığı da verilerde kendini gösterdi. Okul öncesi öğrenci sayısı 2016'da 1,2 milyon seviyesindeyken 2025'te 1,7 milyonu aştı. Bu artış, erken çocukluk eğitiminin yaygınlaştırılmasına yönelik politikaların yansıması olarak değerlendirildi.

AÇIK ÖĞRETİM'DE DENGE

Raporda dikkat çeken diğer olumlu gelişme ise açık öğretim liselerine yönelik düzenlemelerin etkisi oldu. Son 2 yılda Açık Öğretim'deki öğrenci sayısının 1 milyondan fazla azalmasıyla bu alanın ortaöğretim içindeki payı yüzde 17,9 ile son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi. Bu tablo, örgün eğitime yönelimin güçlendiğine işaret etti.

KIZ ÖĞRENCİLER ÖNDE

Okullaşma oranlarında genel eğilim korunurken kız öğrencilerin birçok yaş grubunda erkeklerin önünde yer alması dikkat çekti. Bu durum, eğitimde fırsat eşitliğine yönelik politikaların etkisini ortaya koyan önemli göstergelerden biri olarak değerlendirildi.

SINIF MEVCUTLARI OECD'YE YAKIN

Türkiye'de ilkokul düzeyinde sınıf mevcutlarının OECD ortalamasına oldukça yakın olması da raporda öne çıkan başlıklardan biri oldu. Ortalama 22 kişilik sınıflar, uluslararası standartlara yaklaşan bir tabloyu işaret ederken ortaöğretimde de son yıllarda iyileşme eğilimi olduğunu ortaya koydu.