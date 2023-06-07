Okul öncesi dönem, çocukların öğrenme açısından en verimli olduğu dönemdir. Bu dönemdeki çocukların kendilerini doğru bir şekilde ifade edebilme becerisine sahip olmaları büyük önem taşımaktadır. Birçok anne ve baba okul öncesi çocuğa özellikle ev ortamında neler öğretebileceğini bilememektedir. Bu yazımızda sizler için okul öncesi etkinlikleri - okul öncesi çocuğa ne öğretebilirim gibi soruların cevaplarına değindik.

Okul Öncesi Etkinlik Türleri Nelerdir?

3 ile 6 yaş arasındaki çocukları kapsayan dönem, okul öncesi dönem olarak adlandırılmaktadır. Bu dönem çocukları henüz eğitim ve öğretime adım atmamışlardır. Yani henüz ilkokula başlamamış çocuklardır. Okul öncesi dönem anaokulu ya da kreş eğitiminin genel adı olarak karşımıza çıkmaktadır. Son zamanlarda birçok ebeveyn okul öncesi etkinlikleri hakkında bilgi sahibi olmak için arama motorları üzerinden araştırma yapmaktadır. Okula gitmeden önceki bu dönemde çocuklar birçok farklı konuda daha sağlıklı bir şekilde gelişim gösterebilmektedir. Okul öncesi dönem bir nevi okul hayatına hazırlık gibidir. Bu dönemde yapılan aktiviteler çocukların daha çok gelişim alanlarının desteklenmesi amaçlıdır. Okul önceki etkinlik türleri genel olarak şunlardır:

Müzik etkinlikleri

Sanat etkinlikleri

Drama etkinlikleri

Matematik etkinlikleri

Hareket etkinlikleri

Oyun etkinlikleri

Dil ve Türkçe etkinlikleri

Doğa ve Fen etkinlikleri

Okuma ve yazmaya hazırlık etkinlikleri

Okul Öncesi Neler Yapabiliriz?

Okul öncesi dönemdeki çocuklara verilecek eğitim gelecekleri açısından oldukça önemlidir. Bu dönem kreş ve anaokulunun yanı sıra ebeveynler tarafından verilen eğitimi de içine almaktadır. Bu bağlamda birçok anne baba okul öncesi çocuğa ne öğretebilirim diye merak etmektedir. Her çocuğun okula başlamadan önce okul öncesi eğitimini alması büyük önem arz etmektedir. Ebeveynlerin okul öncesi çocuklarla oyun hamuru, yapboz, origami gibi evde yapabilecekleri birçok farklı aktivite bulunmaktadır. Anne babaların okul öncesi yaştaki çocuklarına öğretebilecekleri bazı temel eğitimler şunlardır:

Sorumluluk sahibi olmayı öğretmek

Paylaşmayı ve yardımlaşmayı öğretmek

Şarkı söyleme, konuşma gibi dil gelişimini destekleyici eğitimler vermek

Renkleri, sayıları ve harfleri öğretmek

Zihinsel ve duygusal gelişimini desteklemek

Seçim yapma imkânı sunmak

Çocuklar için anne ve babadan gördüğü eğitim son derece önemlidir. Bu yüzden ebeveynlerin çocuklarına gelişim bakımından katkı sağlayan eğitimleri vermesi büyük önem taşımaktadır.