Okul öncesi ve İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin uyum eğitimi başladı

Yeni eğitim öğretim yılı, 3 gün sürecek okula uyum eğitimlerinde bu yıl ilk kez uyum sürecinde, 'çocuk-aile-öğretmen' işbirliğinin artırılması amacıyla bu uygulamayı hayata geçirildi.
2022-23 Eğitim ve öğretim yılının başlamasına bir hafta kala okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin uyum eğitimi start aldı. Okul öncesi eğitim alacak minik öğrenciler aileleri ile birlikte okulun yolunu tuttular. Yeni eğitim öğretim yılı, 3 gün sürecek okula uyum eğitimlerinde bu yıl ilk kez uyum sürecinde, 'çocuk-aile-öğretmen' işbirliğinin artırılması amacıyla bu uygulamayı hayata geçirildi.
"İNŞALLAH EĞİTİM KESİLMEDEN DEVAM EDER"
Zeytinburnu Şehit Ömer Cankatar İlkokulu'nda ise öğretmenler, öğrenci velilerini okula davet etti. Çocuklar sınıflarına alışmaya çalışırken, veliler öğretmenler tarafından okul ortamı, eğitim-öğretim faaliyetleri, etkinlikler ve kazanımlar hakkında bilgilendirildi. Yeni eğitim öğretim yılı için iyi dileklerde bulunan Uğur Gül, "Heyecan ve mutluluk hissediyoruz. Bütün çocuklarımıza hayırlı olsun. İnşallah eğitimlerimiz kesilmeden devam eder" dedi.
İlkokul birinci sınıfa başlayan Yusuf Ali Dilmaç, "Heyecanlıyım, arkadaşım bu okulda eğitim gördü, ben de bu okula geldim" diye konuştu. Veliler Sultan Nur "Oğlum birinci sınıfa başladı, diğer oğlum da buradan mezun olmuştu.Çok heyecanlıydık, dün akşam erken yattık ama uyuyamadık" dedi. Sevgi Gülsu ise, "Bugün oğlumla erken kalktık. Bakalım ilk gününde neler yapacak" ifadesini kullandı.