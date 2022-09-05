Okul öncesi ve İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin uyum eğitimi başladı

İlkokul birinci sınıfa başlayan Yusuf Ali Dilmaç, "Heyecanlıyım, arkadaşım bu okulda eğitim gördü, ben de bu okula geldim" diye konuştu. Veliler Sultan Nur "Oğlum birinci sınıfa başladı, diğer oğlum da buradan mezun olmuştu.Çok heyecanlıydık, dün akşam erken yattık ama uyuyamadık" dedi. Sevgi Gülsu ise, "Bugün oğlumla erken kalktık. Bakalım ilk gününde neler yapacak" ifadesini kullandı.