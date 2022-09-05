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Giriş Tarihi: 5.9.2022 15:38

Okul öncesi ve İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin uyum eğitimi başladı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Okul öncesi ve İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin uyum eğitimi başladı

Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasına bir hafta kala okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik yüz yüze yürütülecek uyum eğitimleri başladı.

Yeni eğitim öğretim yılı, 3 gün sürecek okula uyum eğitimlerinde bu yıl ilk kez uyum sürecinde, 'çocuk-aile-öğretmen' işbirliğinin artırılması amacıyla bu uygulamayı hayata geçirildi.

2022-23 Eğitim ve öğretim yılının başlamasına bir hafta kala okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin uyum eğitimi start aldı. Okul öncesi eğitim alacak minik öğrenciler aileleri ile birlikte okulun yolunu tuttular. Yeni eğitim öğretim yılı, 3 gün sürecek okula uyum eğitimlerinde bu yıl ilk kez uyum sürecinde, 'çocuk-aile-öğretmen' işbirliğinin artırılması amacıyla bu uygulamayı hayata geçirildi.

Toplum Destekli Polis ekipleri de, çocukların ilk gün heyecanına ortak olmak için hediyeleriyle hazır bulundu. Polis ekipleri özel hazırlanan kalemlik ve etiketlerle çocukları mutlu etti. Polis maskotu 'Cesur' da çocuklarla sohbet ederek, keyifli zaman geçirmelerini sağladı.

"İNŞALLAH EĞİTİM KESİLMEDEN DEVAM EDER"

Zeytinburnu Şehit Ömer Cankatar İlkokulu'nda ise öğretmenler, öğrenci velilerini okula davet etti. Çocuklar sınıflarına alışmaya çalışırken, veliler öğretmenler tarafından okul ortamı, eğitim-öğretim faaliyetleri, etkinlikler ve kazanımlar hakkında bilgilendirildi. Yeni eğitim öğretim yılı için iyi dileklerde bulunan Uğur Gül, "Heyecan ve mutluluk hissediyoruz. Bütün çocuklarımıza hayırlı olsun. İnşallah eğitimlerimiz kesilmeden devam eder" dedi.

İlkokul birinci sınıfa başlayan Yusuf Ali Dilmaç, "Heyecanlıyım, arkadaşım bu okulda eğitim gördü, ben de bu okula geldim" diye konuştu. Veliler Sultan Nur "Oğlum birinci sınıfa başladı, diğer oğlum da buradan mezun olmuştu.Çok heyecanlıydık, dün akşam erken yattık ama uyuyamadık" dedi. Sevgi Gülsu ise, "Bugün oğlumla erken kalktık. Bakalım ilk gününde neler yapacak" ifadesini kullandı.

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Okul öncesi ve İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin uyum eğitimi başladı
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