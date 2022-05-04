Okul pansiyonlarına ev konforu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okul pansiyonlarında öğrencilere ev ortamını sunmak, yeni yaşam alanları oluşturmak, öğrencileri sanat ve bilimle buluşturmak amacıyla Pansiyonları İyileştirme ve Geliştirme Projesi'nin (PİGEP) hayata geçirildiğini açıkladı. Bakan Özer "Pansiyonlarda bundan böyle yatakhanelerde koğuştan oda sistemine, ranzadan bazaya geçilecek. Sunduğumuz yeni imkânlarla öğrencilerimiz, metal dolap yerine iki kapaklı ahşap fonksiyonel giysi dolabı kullanabilecekler" bilgisini paylaştı. Yemekhanelerde ise tabldot yerine porselen servis tabağı ve benmari yemek tezgâhlarının kullanılacağını belirten Özer, etüt salonlarında bireysel ve grup çalışmalarının yapıldığı donanımlı alanların oluşturulacağını, bina girişlerine hijyen açısından galoşmatiklerin yerleştirileceğini ve her öğrenci için bir ayakkabı dolabı konulacağını aktardı.Bakan Özer, fiziki imkânları uygun pansiyonlarda öğrencilerin becerilerini açığa çıkarmak ve keyifli zaman geçirmelerini sağlamaya dönük çalışmaların da yapılacağını belirterek "Pansiyonlarda 40'a yakın enstrüman ile küçük sahne konseptinin yer alacağı alanlar, öğrencilerin görsel yeteneklerini ifade edebilecekleri resim şövaleleri ve malzemelerine yer verilecek. Sanat ve müzik atölyesi kurulacak. Öğrencilerin 3D yazıcı kullanarak teknolojik materyaller ile ürün geliştirme, yazılım, kodlama, patent ve faydalı model çalışmalarını yapabilecekleri bilim atölyeleri de hayata geçirilecek" dedi.